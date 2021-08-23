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Украинскому бизнесмену вынесли приговор за попытку дать взятку в Крыму
Украинскому бизнесмену вынесли приговор за попытку дать взятку в Крыму - РИА Новости, 23.08.2021
Украинскому бизнесмену вынесли приговор за попытку дать взятку в Крыму
Пресненский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима украинского бизнесмена Павла Климца за попытку дать взятку в 20 миллионов рублей крымским... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:43
2021-08-23T16:43
происшествия
взятка
республика крым
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима украинского бизнесмена Павла Климца за попытку дать взятку в 20 миллионов рублей крымским правоохранителям, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Климец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала пресс-секретарь.Как сообщал СК, в 2017 году бенефициар коньячного завода на территории Крыма Климец столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, усугублявшей деятельность завода. Вместе с подчиненной они решили дать взятку для устранения проблем, мешающих бизнесу.Его знакомый, отмечало следствие, предложил Климцу свои услуги в передаче взятки должностным лицам судебной системы и органов крымского СК. За 20 миллионов рублей он обещал снять наложенный на завод арест и прекратить уголовное дело, но на деле таких связей не имел и просто похитил деньги - он получил пять лет колонии общего режима за мошенничество. Подчиненная Климца за посредничество осуждена на 8 лет.Дело в отношении еще одного посредника, сообщал СК, было прекращено в связи с его деятельным раскаянием и изобличением соучастников.
https://ria.ru/20210719/moskva-1741941629.html
https://ria.ru/20210727/korruptsiya-1743169361.html
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происшествия, взятка, республика крым, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:43 23.08.2021
 
Украинскому бизнесмену вынесли приговор за попытку дать взятку в Крыму

Украинского бизнесмена Климца приговорили к девяти годам колонии за попытку дать взятку в Крыму

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима украинского бизнесмена Павла Климца за попытку дать взятку в 20 миллионов рублей крымским правоохранителям, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Климец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала пресс-секретарь.
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Как сообщал СК, в 2017 году бенефициар коньячного завода на территории Крыма Климец столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, усугублявшей деятельность завода. Вместе с подчиненной они решили дать взятку для устранения проблем, мешающих бизнесу.
Его знакомый, отмечало следствие, предложил Климцу свои услуги в передаче взятки должностным лицам судебной системы и органов крымского СК. За 20 миллионов рублей он обещал снять наложенный на завод арест и прекратить уголовное дело, но на деле таких связей не имел и просто похитил деньги - он получил пять лет колонии общего режима за мошенничество. Подчиненная Климца за посредничество осуждена на 8 лет.
Дело в отношении еще одного посредника, сообщал СК, было прекращено в связи с его деятельным раскаянием и изобличением соучастников.
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