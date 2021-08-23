https://ria.ru/20210823/pozhary-1746894510.html

Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла более чем в шесть раз

Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла более чем в шесть раз - РИА Новости, 23.08.2021

Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла более чем в шесть раз

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за трое суток возросла более чем в шесть раз - до 1775 гектаров, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:59

2021-08-23T15:59

2021-08-23T15:59

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Свердловской области за трое суток возросла более чем в шесть раз - до 1775 гектаров, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.В пятницу глава региона сообщал, что в регионе горит более 280 гектаров леса. Одной из причин лесных пожаров стала аномальная жара. В субботу был установлен температурный рекорд дня: столбик термометра поднялся до 35 градусов."Площадь природных пожаров в нашем регионе сейчас составляет около 1775 гектаров. Всего в регионе 29 пожаров, самые сильные возгорания по-прежнему под Первоуральском и Камышловом. С огнем борются 470 спасателей. Уже несколько суток они находятся в этом адском пекле. Ситуация усугубляется аномальной жарой. Синоптики обещают грозу, небольшой дождь уже прошел в Верхней Пышме. Надеюсь, что осадки облегчат положение", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

https://ria.ru/20210823/yakutiya-1746813383.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, природные пожары в россии