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Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла более чем в шесть раз
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла более чем в шесть раз - РИА Новости, 23.08.2021
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла более чем в шесть раз
Площадь лесных пожаров в Свердловской области за трое суток возросла более чем в шесть раз - до 1775 гектаров, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:59
2021-08-23T15:59
2021-08-23T15:59
происшествия
свердловская область
евгений куйвашев
природные пожары в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Свердловской области за трое суток возросла более чем в шесть раз - до 1775 гектаров, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.В пятницу глава региона сообщал, что в регионе горит более 280 гектаров леса. Одной из причин лесных пожаров стала аномальная жара. В субботу был установлен температурный рекорд дня: столбик термометра поднялся до 35 градусов."Площадь природных пожаров в нашем регионе сейчас составляет около 1775 гектаров. Всего в регионе 29 пожаров, самые сильные возгорания по-прежнему под Первоуральском и Камышловом. С огнем борются 470 спасателей. Уже несколько суток они находятся в этом адском пекле. Ситуация усугубляется аномальной жарой. Синоптики обещают грозу, небольшой дождь уже прошел в Верхней Пышме. Надеюсь, что осадки облегчат положение", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, природные пожары в россии
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла более чем в шесть раз
Площадь лесных пожаров в Свердловской области за три дня выросла до 1775 гектаров