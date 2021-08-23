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В Соль-Илецке в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара

В Соль-Илецке в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара - РИА Новости, 23.08.2021

В Соль-Илецке в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара

Режим ЧС муниципального характера ввели в Соль-Илецке из-за природного пожара, сообщили в МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:53

2021-08-23T15:53

2021-08-23T16:02

происшествия

соль-илецк

оренбургская область

мчс по оренбургской области

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УФА, 23 авг - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в Соль-Илецке из-за природного пожара, сообщили в МЧС по Оренбургской области.По данным ведомства, 22 августа в 19.00 (17.00 мск) в окрестностях населенных пунктов Егинсай и Первомайское Соль-Илецкого городского округа загорелась сухая трава."Сегодня (23.08.2021) в 9.00 на территории Соль-Илецкого городского округа введен режим "Чрезвычайной ситуации" в границах села Первомайское. Причина - сложная обстановка, сложившаяся в результате пожара сухой травы и лесного массива. Угрозы населенным пунктам нет. Произведена опашка населенных пунктов", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.В ведомстве добавили, что на ликвидации пожара работают 42 человека и 18 единиц техники.Правительство Оренбургской области сообщает, что площадь пожара составляет 50 гектаров. "Погодные условия не на стороне пожарных: ожидается высокая температура до 39 градусов по всей области, без существенных осадков, в южных районах до 41 градуса. На западе региона в ближайшее три дня ожидаются локальные грозы. В конце недели в область с севера придет грозовой фронт", - сообщает областное правительство.

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