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В Соль-Илецке в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара
В Соль-Илецке в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара - РИА Новости, 23.08.2021
В Соль-Илецке в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара
Режим ЧС муниципального характера ввели в Соль-Илецке из-за природного пожара, сообщили в МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:53
2021-08-23T16:02
происшествия
соль-илецк
оренбургская область
мчс по оренбургской области
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УФА, 23 авг - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в Соль-Илецке из-за природного пожара, сообщили в МЧС по Оренбургской области.По данным ведомства, 22 августа в 19.00 (17.00 мск) в окрестностях населенных пунктов Егинсай и Первомайское Соль-Илецкого городского округа загорелась сухая трава."Сегодня (23.08.2021) в 9.00 на территории Соль-Илецкого городского округа введен режим "Чрезвычайной ситуации" в границах села Первомайское. Причина - сложная обстановка, сложившаяся в результате пожара сухой травы и лесного массива. Угрозы населенным пунктам нет. Произведена опашка населенных пунктов", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.В ведомстве добавили, что на ликвидации пожара работают 42 человека и 18 единиц техники.Правительство Оренбургской области сообщает, что площадь пожара составляет 50 гектаров. "Погодные условия не на стороне пожарных: ожидается высокая температура до 39 градусов по всей области, без существенных осадков, в южных районах до 41 градуса. На западе региона в ближайшее три дня ожидаются локальные грозы. В конце недели в область с севера придет грозовой фронт", - сообщает областное правительство.
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происшествия, соль-илецк, оренбургская область, мчс по оренбургской области
15:53 23.08.2021 (обновлено: 16:02 23.08.2021)
 
В Соль-Илецке в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара

МЧС по Оренбургской области ввело режим ЧС в Соль-Илецке из-за природного пожара

© Фото : ГУ МЧС по Республике Марий ЭлЛесные пожары в поселках Республики Марий Эл
Лесные пожары в поселках Республики Марий Эл - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : ГУ МЧС по Республике Марий Эл
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УФА, 23 авг - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в Соль-Илецке из-за природного пожара, сообщили в МЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, 22 августа в 19.00 (17.00 мск) в окрестностях населенных пунктов Егинсай и Первомайское Соль-Илецкого городского округа загорелась сухая трава.
"Сегодня (23.08.2021) в 9.00 на территории Соль-Илецкого городского округа введен режим "Чрезвычайной ситуации" в границах села Первомайское. Причина - сложная обстановка, сложившаяся в результате пожара сухой травы и лесного массива. Угрозы населенным пунктам нет. Произведена опашка населенных пунктов", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.
В ведомстве добавили, что на ликвидации пожара работают 42 человека и 18 единиц техники.
Правительство Оренбургской области сообщает, что площадь пожара составляет 50 гектаров. "Погодные условия не на стороне пожарных: ожидается высокая температура до 39 градусов по всей области, без существенных осадков, в южных районах до 41 градуса. На западе региона в ближайшее три дня ожидаются локальные грозы. В конце недели в область с севера придет грозовой фронт", - сообщает областное правительство.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 09:38
Населенные пункты в Самарской области удалось отстоять от пожара
 
ПроисшествияСоль-ИлецкОренбургская областьМЧС по Оренбургской области
 
 
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