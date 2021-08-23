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Населенные пункты в Самарской области удалось отстоять от пожара
Населенные пункты в Самарской области удалось отстоять от пожара - РИА Новости, 23.08.2021
Населенные пункты в Самарской области удалось отстоять от пожара
Населенные пункты в Борском районе Самарской области удалось отстоять от крупного пожара, сообщил в понедельник губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:38
2021-08-23T09:38
2021-08-23T12:41
происшествия
борский район
самарская область
дмитрий азаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Населенные пункты в Борском районе Самарской области удалось отстоять от крупного пожара, сообщил в понедельник губернатор региона Дмитрий Азаров.Ранее сообщалось, что 21 августа пожар в селе Гвардейцы Борского района, где сгорели 14 строений, перекинулся также на поле и национальный парк "Бузулукский бор". Кроме того, в воскресенье огонь перекинулся на село Немчанка, где сгорели 16 строений, и село Коноваловка, где сгорели два строения. В воскресенье вечером Азаров заявлял, что есть угроза распространения пожара на другие населенные пункты, в том числе село Борское."Населенные пункты в ночное время удалось отстоять, и это самая главная новость", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.По ее данным, власти Самарской области запросили у МЧС России дополнительную технику для тушения пожара. К 14.00 (13.00 мск) в регион прибывает еще одни вертолет Ми-8, во вторник - самолет Бе-200. Кроме того, запрошена дополнительная поддержка у министерства обороны России, соответствующие обращения губернатор направил 22 августа."Рассчитываем подкрепиться еще двумя самолетами Ил-76 с водосбрасывающими устройствами. Делаем все для того, чтобы защитить населенные пункты, жизни и здоровье людей", - отметил Азаров.
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борский район
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происшествия, борский район, самарская область, дмитрий азаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, бе-200, россия, природные пожары в россии
09:38 23.08.2021 (обновлено: 12:41 23.08.2021)
Населенные пункты в Самарской области удалось отстоять от пожара
Глава Самарской области Азаров: населенные пункты в Борском районе удалось отстоять от пожара