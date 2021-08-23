https://ria.ru/20210823/pogoda-1746825062.html
"Лету не конец". Москвичей предупредили об аномальной погоде в конце недели
"Лету не конец". Москвичей предупредили об аномальной погоде в конце недели - РИА Новости, 23.08.2021
"Лету не конец". Москвичей предупредили об аномальной погоде в конце недели
Температура воздуха в конце недели в московском регионе может подняться до плюс 25, это выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:10
2021-08-23T11:10
2021-08-23T11:38
общество
москва
погода
россия
татьяна позднякова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Температура воздуха в конце недели в московском регионе может подняться до плюс 25, это выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."На этой неделе будет в принципе хорошая погода, потому что погоду в начале недели будет определять антициклон, поэтому у нас существенных осадков не ожидается. Сегодня у нас погода без существенных осадков, в Москве - плюс 19-21. В последующие две ночи при переменной облачности также погода без осадков, минимальная температура - плюс 11-13 в Москве и плюс 8-13 по области. Во вторник днем местами может собраться небольшой кратковременный дождь, а в среду погода без осадков. Температура воздуха в Москве - плюс 18-20, по области - плюс 17-22", - рассказала Позднякова.По ее словам, в ночь на четверг пройдет теплый атмосферный фронт, будет чуть больше дождя. И днем в первой половине дня тоже может сохраниться влияние фронта. Температура станет повышаться: ночью плюс 12-13 в Москве, днем в городе плюс 21-22, по области - плюс 17-22."В последующие дни за счет внутримассовых процессов местами возможны небольшие кратковременные дожди, преимущественно в дневное время. Минимальная температура по региону - плюс 10-15, максимальная днем - плюс 20-25 градусов. Так что температура воздуха будет выше климатической нормы, поэтому не стоит расстраиваться, что лету приходит конец, погода еще удержится вполне летняя", - добавила синоптик.Температура воды в Московском регионе будет держаться на уровне плюс 15-16 градусов, такая температура некомфортна для большинства, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."При холодных ночах температура воды в регионе будет порядка 15-16 градусов, только в мелких прудах может быть повыше, поэтому для большинства это некомфортная температура воды", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html
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общество, москва, погода, россия, татьяна позднякова
11:10 23.08.2021 (обновлено: 11:38 23.08.2021)
"Лету не конец". Москвичей предупредили об аномальной погоде в конце недели
Синоптик Позднякова: температура воздуха в конце недели в Москве может повыситься до плюс 25
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Температура воздуха в конце недели в московском регионе может подняться до плюс 25, это выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"На этой неделе будет в принципе хорошая погода, потому что погоду в начале недели будет определять антициклон, поэтому у нас существенных осадков не ожидается. Сегодня у нас погода без существенных осадков, в Москве
- плюс 19-21. В последующие две ночи при переменной облачности также погода без осадков, минимальная температура - плюс 11-13 в Москве и плюс 8-13 по области. Во вторник днем местами может собраться небольшой кратковременный дождь, а в среду погода без осадков. Температура воздуха в Москве - плюс 18-20, по области - плюс 17-22", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в ночь на четверг пройдет теплый атмосферный фронт, будет чуть больше дождя. И днем в первой половине дня тоже может сохраниться влияние фронта. Температура станет повышаться: ночью плюс 12-13 в Москве, днем в городе плюс 21-22, по области - плюс 17-22.
"В последующие дни за счет внутримассовых процессов местами возможны небольшие кратковременные дожди, преимущественно в дневное время. Минимальная температура по региону - плюс 10-15, максимальная днем - плюс 20-25 градусов. Так что температура воздуха будет выше климатической нормы, поэтому не стоит расстраиваться, что лету приходит конец, погода еще удержится вполне летняя", - добавила синоптик.
Температура воды в Московском регионе будет держаться на уровне плюс 15-16 градусов, такая температура некомфортна для большинства, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"При холодных ночах температура воды в регионе будет порядка 15-16 градусов, только в мелких прудах может быть повыше, поэтому для большинства это некомфортная температура воды", - сказала Позднякова.