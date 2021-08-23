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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 23.08.2021
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода без осадков и до 22 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:07
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общество
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 22 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Он добавил, что ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится, до 751 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, погода, александр синенков
08:07 23.08.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Ведущий специалист центра "Фобос" Синенков: в Москве ожидается облачная погода и до 22 градусов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкМолодая пара
Молодая пара - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 22 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня характер погоды в Москве будет определять гребень антициклона. В таких условиях мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в столице составит плюс 20-22 градуса, по области до плюс 23", - сообщил Синенков.
Он добавил, что ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится, до 751 миллиметра ртутного столба.
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