https://ria.ru/20210823/pogoda-1746799213.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 23.08.2021
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода без осадков и до 22 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:07
2021-08-23T08:07
2021-08-23T08:07
общество
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 22 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Он добавил, что ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится, до 751 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20210821/proklyate-1746675663.html
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общество, москва, погода, александр синенков
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Ведущий специалист центра "Фобос" Синенков: в Москве ожидается облачная погода и до 22 градусов