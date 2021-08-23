https://ria.ru/20210823/pogoda-1746799213.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 23.08.2021

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода без осадков и до 22 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:07

2021-08-23T08:07

2021-08-23T08:07

общество

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 22 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Он добавил, что ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится, до 751 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210821/proklyate-1746675663.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, александр синенков