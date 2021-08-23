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Сенатор назвала "Крымскую платформу" политической профанацией
Сенатор назвала "Крымскую платформу" политической профанацией - РИА Новости, 23.08.2021
Сенатор назвала "Крымскую платформу" политической профанацией
Проведение саммита "Крымская платформа" без участия крымчан - очевидная политическая профанация, лишенная здравого смысла, считает сенатор Ольга Ковитиди. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:56
2021-08-23T19:56
в мире
украина
республика крым
ольга ковитиди
донбасс
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Проведение саммита "Крымская платформа" без участия крымчан - очевидная политическая профанация, лишенная здравого смысла, считает сенатор Ольга Ковитиди.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите принимают участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием."На Украине уже всем понятно, что Крым не вернуть - это выбор людей, а в Крыму украинский политический шабаш вызывает усталость и сожаление о судьбе проживающих на Украине людей и их семьях", - сказала Ковитиди РИА Новости.По ее словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо того, чтобы заниматься "заведомо провальными крымскими проектами", следовало бы сосредоточиться на исполнении своих предвыборных обязательств и прекращении братоубийственной войны в Донбассе.Также, по словам Ковитиди, нет ответа и на вопрос, почему крымчанам было отказано в заявке об участии в форуме, ведь "Крымская платформа" без крымчан - это "очевидная политическая профанация, очередной лишенный здравого смысла комариный укус ближайшего соседа".
https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746898949.html
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в мире, украина, республика крым, ольга ковитиди, донбасс, россия
19:56 23.08.2021
 
Сенатор назвала "Крымскую платформу" политической профанацией

Сенатор Ковитиди: "Крымская платформа" без жителей полуострова — очевидная политическая профанация

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Проведение саммита "Крымская платформа" без участия крымчан - очевидная политическая профанация, лишенная здравого смысла, считает сенатор Ольга Ковитиди.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите принимают участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.
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"На Украине уже всем понятно, что Крым не вернуть - это выбор людей, а в Крыму украинский политический шабаш вызывает усталость и сожаление о судьбе проживающих на Украине людей и их семьях", - сказала Ковитиди РИА Новости.
По ее словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо того, чтобы заниматься "заведомо провальными крымскими проектами", следовало бы сосредоточиться на исполнении своих предвыборных обязательств и прекращении братоубийственной войны в Донбассе.
"У нас, крымчан, вопросов к украинской власти больше, нежели участников в этом проплаченном западными хозяевами Украины форуме. В частности, что мешало Киеву в период нахождения Крыма в составе Украины решить проблемы депортированных народов, сделать дороги, переселить людей из землянок и временного жилья в нормальные дома и квартиры, почему ни один из украинских президентов не принял указ о политической реабилитации депортированных народов и только президент Владимир Путин смог решить этот вопрос", - заявила она.
Также, по словам Ковитиди, нет ответа и на вопрос, почему крымчанам было отказано в заявке об участии в форуме, ведь "Крымская платформа" без крымчан - это "очевидная политическая профанация, очередной лишенный здравого смысла комариный укус ближайшего соседа".
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время онлайн пресс-конференции Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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