https://ria.ru/20210823/peresadka-1746887818.html

Бочкарев: пересадку с БКЛ на "Проспект Вернадского" скоро достроят

Бочкарев: пересадку с БКЛ на "Проспект Вернадского" скоро достроят - РИА Новости, 23.08.2021

Бочкарев: пересадку с БКЛ на "Проспект Вернадского" скоро достроят

Сооружение пересадки между строящейся станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского" и одноименной станцией Сокольнической линии близится к РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:37

2021-08-23T15:37

2021-08-23T15:37

москва

андрей бочкарев

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сооружение пересадки между строящейся станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского" и одноименной станцией Сокольнической линии близится к завершению, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.Бочкарёв добавил, что монтаж железобетонных конструкций пересадки: парапетов, лестниц, стен и опорных балок, - выполнен более чем на 80%."К настоящему моменту в рамках возведения конструкций лестничных маршей, служебных помещений и пассажирских зон пересадочной камеры осталось уложить 80 кубометров бетона из запланированных 430", — уточнил заммэра.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.

https://ria.ru/20210819/bochkarev-1746326232.html

москва

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2021

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москва, андрей бочкарев, городское хозяйство москвы