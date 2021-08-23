Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/peresadka-1746887818.html
Бочкарев: пересадку с БКЛ на "Проспект Вернадского" скоро достроят
Бочкарев: пересадку с БКЛ на "Проспект Вернадского" скоро достроят - РИА Новости, 23.08.2021
Бочкарев: пересадку с БКЛ на "Проспект Вернадского" скоро достроят
Сооружение пересадки между строящейся станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского" и одноименной станцией Сокольнической линии близится к РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:37
2021-08-23T15:37
москва
андрей бочкарев
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746887477_0:111:1600:1011_1920x0_80_0_0_f84813d1e04b732c3e3392be9606d0eb.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сооружение пересадки между строящейся станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского" и одноименной станцией Сокольнической линии близится к завершению, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.Бочкарёв добавил, что монтаж железобетонных конструкций пересадки: парапетов, лестниц, стен и опорных балок, - выполнен более чем на 80%."К настоящему моменту в рамках возведения конструкций лестничных маршей, служебных помещений и пассажирских зон пересадочной камеры осталось уложить 80 кубометров бетона из запланированных 430", — уточнил заммэра.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.
https://ria.ru/20210819/bochkarev-1746326232.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746887477_180:0:1600:1065_1920x0_80_0_0_73e24b86c0eba501ed9a55e1616ef722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, андрей бочкарев, городское хозяйство москвы
15:37 23.08.2021
 

Бочкарев: пересадку с БКЛ на "Проспект Вернадского" скоро достроят

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроект станции метро "Проспект Вернадского"
Проект станции метро Проспект Вернадского
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сооружение пересадки между строящейся станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского" и одноименной станцией Сокольнической линии близится к завершению, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Сооружение пересадки с БКЛ на станцию "Проспект Вернадского" Сокольнической линии на сегодня уже в высокой степени готовности. Более чем наполовину выполнен демонтаж проемов в несущей стене, а готовность железобетонных конструкций составляет уже свыше 90%", - сказал он.
Бочкарёв добавил, что монтаж железобетонных конструкций пересадки: парапетов, лестниц, стен и опорных балок, - выполнен более чем на 80%.
"К настоящему моменту в рамках возведения конструкций лестничных маршей, служебных помещений и пассажирских зон пересадочной камеры осталось уложить 80 кубометров бетона из запланированных 430", — уточнил заммэра.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
19 августа, 11:39
Бочкарев: на станции БКЛ "Сокольники" начали монтаж декоративных панелей
 
МоскваАндрей БочкаревГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния