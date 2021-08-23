https://ria.ru/20210823/peresadka-1746887818.html
Бочкарев: пересадку с БКЛ на "Проспект Вернадского" скоро достроят
Бочкарев: пересадку с БКЛ на "Проспект Вернадского" скоро достроят - РИА Новости, 23.08.2021
Бочкарев: пересадку с БКЛ на "Проспект Вернадского" скоро достроят
Сооружение пересадки между строящейся станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского" и одноименной станцией Сокольнической линии близится к РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:37
2021-08-23T15:37
2021-08-23T15:37
москва
андрей бочкарев
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746887477_0:111:1600:1011_1920x0_80_0_0_f84813d1e04b732c3e3392be9606d0eb.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сооружение пересадки между строящейся станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского" и одноименной станцией Сокольнической линии близится к завершению, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.Бочкарёв добавил, что монтаж железобетонных конструкций пересадки: парапетов, лестниц, стен и опорных балок, - выполнен более чем на 80%."К настоящему моменту в рамках возведения конструкций лестничных маршей, служебных помещений и пассажирских зон пересадочной камеры осталось уложить 80 кубометров бетона из запланированных 430", — уточнил заммэра.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.
https://ria.ru/20210819/bochkarev-1746326232.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746887477_180:0:1600:1065_1920x0_80_0_0_73e24b86c0eba501ed9a55e1616ef722.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Сооружение пересадки между строящейся станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского" и одноименной станцией Сокольнической линии близится к завершению, сообщил заммэра Москвы
по строительству Андрей Бочкарев
.
"Сооружение пересадки с БКЛ на станцию "Проспект Вернадского" Сокольнической линии на сегодня уже в высокой степени готовности. Более чем наполовину выполнен демонтаж проемов в несущей стене, а готовность железобетонных конструкций составляет уже свыше 90%", - сказал он.
Бочкарёв добавил, что монтаж железобетонных конструкций пересадки: парапетов, лестниц, стен и опорных балок, - выполнен более чем на 80%.
"К настоящему моменту в рамках возведения конструкций лестничных маршей, служебных помещений и пассажирских зон пересадочной камеры осталось уложить 80 кубометров бетона из запланированных 430", — уточнил заммэра.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.