https://ria.ru/20210823/peregovory-1746808030.html

В ДНР оценили идею Киева о смене переговорной площадки по Донбассу

В ДНР оценили идею Киева о смене переговорной площадки по Донбассу - РИА Новости, 23.08.2021

В ДНР оценили идею Киева о смене переговорной площадки по Донбассу

Идеи Киева перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в другую страну – это шум ради шума, никаких предложений не поступало, заявила РИА... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:42

2021-08-23T09:42

2021-08-23T09:42

в мире

минск

швеция

леонид кравчук

донецкая народная республика

мид днр

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_3fb70e4db1f9090ebcf3af99aa3d98b2.jpg

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Идеи Киева перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в другую страну – это шум ради шума, никаких предложений не поступало, заявила РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку, и допустил перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в Швецию. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".В последнее время переговоры контактной группы проходят в видеорежиме."Предложения, которые звучат в СМИ от украинской стороны, – это шум ради шума. Не в месте проведения заседания дело, а в договороспособности и стремлении договариваться. С украинской стороны такого стремления и политической воли к этому нет. Где бы мы ни проводили эти заседания, какими бы ни были технические особенности переговоров - все это мало влияет на появление такой воли в Киеве", - сказала Никонорова.Она отметила, что никаких предложений о смене переговорной площадки от Киева, кроме заявлений в СМИ, не поступало."Это из той серии, когда украинская сторона заявляет о готовности что-то предпринять, но все эти предложения озвучиваются исключительно в СМИ. Когда же мы уточняем в рамках минской площадки подробности этих высказываний, украинские представители, как правило, отмалчиваются. Мы готовы обсуждать все предложения, если они направлены на возобновление стабильного мира в Донбассе и на определение параметров дальнейшего сосуществования с Украиной", - добавила Никонорова.

https://ria.ru/20210823/donbass-1746806356.html

https://ria.ru/20210822/krym-1746714610.html

минск

швеция

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, минск, швеция, леонид кравчук, донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, алексей резников