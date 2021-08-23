В ДНР оценили идею Киева о смене переговорной площадки по Донбассу
Глава МИД ДНР Никонорова назвала идею Киева о смене площадки переговоров по Донбассу шумом ради шума
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Идеи Киева перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в другую страну – это шум ради шума, никаких предложений не поступало, заявила РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку, и допустил перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в Швецию. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".
В последнее время переговоры контактной группы проходят в видеорежиме.
"Предложения, которые звучат в СМИ от украинской стороны, – это шум ради шума. Не в месте проведения заседания дело, а в договороспособности и стремлении договариваться. С украинской стороны такого стремления и политической воли к этому нет. Где бы мы ни проводили эти заседания, какими бы ни были технические особенности переговоров - все это мало влияет на появление такой воли в Киеве", - сказала Никонорова.
Она отметила, что никаких предложений о смене переговорной площадки от Киева, кроме заявлений в СМИ, не поступало.
"Это из той серии, когда украинская сторона заявляет о готовности что-то предпринять, но все эти предложения озвучиваются исключительно в СМИ. Когда же мы уточняем в рамках минской площадки подробности этих высказываний, украинские представители, как правило, отмалчиваются. Мы готовы обсуждать все предложения, если они направлены на возобновление стабильного мира в Донбассе и на определение параметров дальнейшего сосуществования с Украиной", - добавила Никонорова.
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