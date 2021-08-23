https://ria.ru/20210823/otvet-1746828341.html
Гладков поручил ответить всем обратившемся к нему на прямой линии
Гладков поручил ответить всем обратившемся к нему на прямой линии - РИА Новости, 23.08.2021
Гладков поручил ответить всем обратившемся к нему на прямой линии
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поручил в течение семи дней дать ответ каждому обратившемуся к нему на прямой линии, сообщает в... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:26
2021-08-23T11:26
2021-08-23T16:25
общество
белгородская область
белгородский район
россия
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поручил в течение семи дней дать ответ каждому обратившемуся к нему на прямой линии, сообщает в понедельник облправительство.Прямая линия Гладкова с жителями региона прошла 20 августа. Как написал глава области в своем Instagram, к нему по всем каналам поступило около 3 тысяч обращений, а в эфире он смог ответить лишь на чуть более 30 вопросов.Итоги прямой линии Гладков подвел в понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания правительства области."Каждому обратившемуся на прямую линию Вячеслава Гладкова ответят в течение семи дней. Руководитель региона поручил тщательно и оперативно отработать все поступившие вопросы", - говорится в сообщении.На совещании Гладков отдельно обратил внимание глав муниципалитетов и департаментов на ряд острых проблем. Так, например, в поселке Разумное Белгородского района жители улиц Солнечной и Жемчужной пожаловались на отсутствие уличного освещения. Глава региона потребовал от муниципалитета решить эту проблему до конца октября. В селе Масловка Валуйского района восемь месяцев не работает фельдшерский пункт. Департаменту здравоохранения поручено ускорить поиск медицинских кадров, и с сентября пункт должен заработать. Жительница Вейделевского района пожаловалась на то, что школьный автобус не может развернуться перед домом ребенка-инвалида. Гладков поручил районным властям разобраться с ситуацией."Настолько небольшие вопросы поступают, из-за которых люди начинают переживать, а мы их не замечаем. Эту конкретную проблему нужно решить до конца сентября. Если уже решили, предоставляйте мне лично фотоотчет", - сказал глава региона.Гладков отметил, что вопросы к работе школьных автобусов он получает и во время встреч с жителями."Обсуждали факты движения школьного автобуса не по маршруту. Водители автобусов, сокращая расстояние, начинают проезжать по дамбам, вдоль воды, по нерегулируемым ж/д переездам, через пересеченную местность. Нарушать маршрут недопустимо. Школьные автобусы мы закупаем в большом количестве, качественно их обслуживаем, повышаем зарплату водителям. Мы все с вами несем уголовную ответственность за жизни детей, кажется, что об этом нужно напомнить. Посмотрите, какое количество ДТП, к сожалению, происходит в стране. От этого никто не застрахован", - заключил Гладков.
https://ria.ru/20210820/belgorod-1746634433.html
https://ria.ru/20210820/gladkov-1746627764.html
https://ria.ru/20210820/privivka-1746481930.html
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общество, белгородская область, белгородский район, россия, вячеслав гладков
11:26 23.08.2021 (обновлено: 16:25 23.08.2021)
Гладков поручил ответить всем обратившемся к нему на прямой линии
Глава Белгородской области Гладков поручил дать ответ каждому обратившемуся к нему на прямой линии
БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости.
Врио губернатора Белгородской области
Вячеслав Гладков поручил в течение семи дней дать ответ каждому обратившемуся к нему на прямой линии, сообщает в понедельник облправительство.
Прямая линия Гладкова с жителями региона прошла 20 августа. Как написал глава области в своем Instagram
, к нему по всем каналам поступило около 3 тысяч обращений, а в эфире он смог ответить лишь на чуть более 30 вопросов.
Итоги прямой линии Гладков подвел в понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания правительства области.
"Каждому обратившемуся на прямую линию Вячеслава Гладкова ответят в течение семи дней. Руководитель региона поручил тщательно и оперативно отработать все поступившие вопросы", - говорится в сообщении.
На совещании Гладков отдельно обратил внимание глав муниципалитетов и департаментов на ряд острых проблем. Так, например, в поселке Разумное Белгородского района
жители улиц Солнечной
и Жемчужной пожаловались на отсутствие уличного освещения. Глава региона потребовал от муниципалитета решить эту проблему до конца октября. В селе Масловка Валуйского района
восемь месяцев не работает фельдшерский пункт. Департаменту здравоохранения поручено ускорить поиск медицинских кадров, и с сентября пункт должен заработать. Жительница Вейделевского района пожаловалась на то, что школьный автобус не может развернуться перед домом ребенка-инвалида. Гладков поручил районным властям разобраться с ситуацией.
"Настолько небольшие вопросы поступают, из-за которых люди начинают переживать, а мы их не замечаем. Эту конкретную проблему нужно решить до конца сентября. Если уже решили, предоставляйте мне лично фотоотчет", - сказал глава региона.
Гладков отметил, что вопросы к работе школьных автобусов он получает и во время встреч с жителями.
"Обсуждали факты движения школьного автобуса не по маршруту. Водители автобусов, сокращая расстояние, начинают проезжать по дамбам, вдоль воды, по нерегулируемым ж/д переездам, через пересеченную местность. Нарушать маршрут недопустимо. Школьные автобусы мы закупаем в большом количестве, качественно их обслуживаем, повышаем зарплату водителям. Мы все с вами несем уголовную ответственность за жизни детей, кажется, что об этом нужно напомнить. Посмотрите, какое количество ДТП, к сожалению, происходит в стране. От этого никто не застрахован", - заключил Гладков.