https://ria.ru/20210823/orkuzhie-1746811887.html

Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова

Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова - РИА Новости, 23.08.2021

Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова

Группа компаний "Калашников" и МВД России готовят контракт на пистолет Лебедева компактный (ПЛК) для замены пистолета Макарова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:04

2021-08-23T10:04

2021-08-23T18:13

безопасность

калашников (концерн)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746922504_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_c662c6e4745c7fe2454234639225b438.jpg

ПАРК ПАТРИОТ, 23 авг — РИА Новости. Группа компаний "Калашников" и МВД России готовят контракт на пистолет Лебедева компактный (ПЛК) для замены пистолета Макарова, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Калашникова"."Сейчас заказчиком пистолета Лебедева выступает Министерство внутренних дел, именно там ПЛК должен заменить пистолет Макарова. В настоящее время завершается опытная эксплуатация ПЛК в Министерстве внутренних дел, "Калашников" и МВД готовятся к заключению контракта", — сказали в компании.Темпы перевооружения сотрудников МВД с ПМ на ПЛК "будет определять заказчик". Всего в силовых структурах России сейчас насчитывается около 100 тысяч "Макаровых".Комментариями МВД России агентство пока не располагает.Кроме того, по данным "Калашникова", интерес к ПЛК также проявили Минобороны России, "но говорить о конкретике пока преждевременно".Группа компаний готова поучаствовать в утилизации старых ПМ, если в этом будут заинтересованы государственные заказчики. Пока этот вопрос не обсуждался.

https://ria.ru/20210822/pistolet-1746730238.html

https://ria.ru/20210823/oruzhie-1746811697.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, калашников (концерн), россия