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Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова
Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова - РИА Новости, 23.08.2021
Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова
Группа компаний "Калашников" и МВД России готовят контракт на пистолет Лебедева компактный (ПЛК) для замены пистолета Макарова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:04
2021-08-23T18:13
безопасность
калашников (концерн)
россия
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ПАРК ПАТРИОТ, 23 авг — РИА Новости. Группа компаний "Калашников" и МВД России готовят контракт на пистолет Лебедева компактный (ПЛК) для замены пистолета Макарова, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Калашникова"."Сейчас заказчиком пистолета Лебедева выступает Министерство внутренних дел, именно там ПЛК должен заменить пистолет Макарова. В настоящее время завершается опытная эксплуатация ПЛК в Министерстве внутренних дел, "Калашников" и МВД готовятся к заключению контракта", — сказали в компании.Темпы перевооружения сотрудников МВД с ПМ на ПЛК "будет определять заказчик". Всего в силовых структурах России сейчас насчитывается около 100 тысяч "Макаровых".Комментариями МВД России агентство пока не располагает.Кроме того, по данным "Калашникова", интерес к ПЛК также проявили Минобороны России, "но говорить о конкретике пока преждевременно".Группа компаний готова поучаствовать в утилизации старых ПМ, если в этом будут заинтересованы государственные заказчики. Пока этот вопрос не обсуждался.
https://ria.ru/20210822/pistolet-1746730238.html
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безопасность, калашников (концерн), россия
10:04 23.08.2021 (обновлено: 18:13 23.08.2021)
 
Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова

МВД готовит контракт на пистолет Лебедева компактный, который заменит пистолет Макарова

© Фото : Концерн "Калашников"Компактный пистолет ПЛК
Компактный пистолет ПЛК - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : Концерн "Калашников"
Читать ria.ru в
ПАРК ПАТРИОТ, 23 авг — РИА Новости. Группа компаний "Калашников" и МВД России готовят контракт на пистолет Лебедева компактный (ПЛК) для замены пистолета Макарова, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Калашникова".
"Сейчас заказчиком пистолета Лебедева выступает Министерство внутренних дел, именно там ПЛК должен заменить пистолет Макарова. В настоящее время завершается опытная эксплуатация ПЛК в Министерстве внутренних дел, "Калашников" и МВД готовятся к заключению контракта", — сказали в компании.
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Темпы перевооружения сотрудников МВД с ПМ на ПЛК "будет определять заказчик". Всего в силовых структурах России сейчас насчитывается около 100 тысяч "Макаровых".
Комментариями МВД России агентство пока не располагает.
Кроме того, по данным "Калашникова", интерес к ПЛК также проявили Минобороны России, "но говорить о конкретике пока преждевременно".
Группа компаний готова поучаствовать в утилизации старых ПМ, если в этом будут заинтересованы государственные заказчики. Пока этот вопрос не обсуждался.
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БезопасностьКалашников (концерн)Россия
 
 
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