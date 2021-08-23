https://ria.ru/20210823/obschestvo-1746799813.html
В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021"
В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021" - РИА Новости, 23.08.2021
В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021"
Прием заявок на участие в VII Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2021" открыт в Москве, говорится на... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:18
2021-08-23T08:18
2021-08-23T08:18
общество
москва
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прием заявок на участие в VII Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2021" открыт в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Ранее сообщалось, что отборочный тур пройдет с 4 по 15 октября, а финал состоится 14 ноября на ВДНХ."Начинается регистрация на VII Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021". Подать заявку можно до 24 сентября на сайте", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соревнованиях примут участие школьники от 14 лет, студенты и специалисты. Ожидается, что всего участвовать будут около двух тысяч москвичей.Добавляется, что соревнования состоятся по 81 профессиональной компетенции. Новыми направлениями стали "Архитектор 1С", "Быстрое прототипирование", "Выпечка осетинских пирогов", "Пиццайоло", "Изготовление мороженого", "Сити-фермерство", "Электропривод и автоматика"."Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.
https://ria.ru/20201123/ablimpiks-1585961689.html
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общество, москва, абилимпикс
В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021"
В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021". который пройдет с 4 по 15 октября
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Прием заявок на участие в VII Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2021" открыт в Москве
, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы
.
Ранее сообщалось, что отборочный тур пройдет с 4 по 15 октября, а финал состоится 14 ноября на ВДНХ.
"Начинается регистрация на VII Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021". Подать заявку можно до 24 сентября на сайте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соревнованиях примут участие школьники от 14 лет, студенты и специалисты. Ожидается, что всего участвовать будут около двух тысяч москвичей.
"В этом году на конкурсе будет представлено семь новых направлений, в которых люди с инвалидностью работают наравне с другими специалистами. Эти и остальные компетенции чемпионата крайне востребованы на столичном рынке труда", - добавляются на сайте слова руководителя департамента труда и соцзащиты населения Евгения Стужака.
Добавляется, что соревнования состоятся по 81 профессиональной компетенции. Новыми направлениями стали "Архитектор 1С", "Быстрое прототипирование", "Выпечка осетинских пирогов", "Пиццайоло", "Изготовление мороженого", "Сити-фермерство", "Электропривод и автоматика".
"Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.