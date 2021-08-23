https://ria.ru/20210823/obschestvo-1746799813.html

В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021"

В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021" - РИА Новости, 23.08.2021

В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021"

Прием заявок на участие в VII Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2021" открыт в Москве, говорится на... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:18

2021-08-23T08:18

2021-08-23T08:18

общество

москва

абилимпикс

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прием заявок на участие в VII Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2021" открыт в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Ранее сообщалось, что отборочный тур пройдет с 4 по 15 октября, а финал состоится 14 ноября на ВДНХ."Начинается регистрация на VII Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021". Подать заявку можно до 24 сентября на сайте", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соревнованиях примут участие школьники от 14 лет, студенты и специалисты. Ожидается, что всего участвовать будут около двух тысяч москвичей.Добавляется, что соревнования состоятся по 81 профессиональной компетенции. Новыми направлениями стали "Архитектор 1С", "Быстрое прототипирование", "Выпечка осетинских пирогов", "Пиццайоло", "Изготовление мороженого", "Сити-фермерство", "Электропривод и автоматика"."Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.

https://ria.ru/20201123/ablimpiks-1585961689.html

https://realty.ria.ru/20210816/karta-1745895776.html

москва

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общество, москва, абилимпикс