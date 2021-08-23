Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/obschestvo-1746799813.html
В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021"
В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021" - РИА Новости, 23.08.2021
В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021"
Прием заявок на участие в VII Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2021" открыт в Москве, говорится на... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:18
2021-08-23T08:18
общество
москва
абилимпикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585535396_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_68dfa622be4da4b935630d03d00b6308.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прием заявок на участие в VII Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2021" открыт в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Ранее сообщалось, что отборочный тур пройдет с 4 по 15 октября, а финал состоится 14 ноября на ВДНХ."Начинается регистрация на VII Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021". Подать заявку можно до 24 сентября на сайте", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соревнованиях примут участие школьники от 14 лет, студенты и специалисты. Ожидается, что всего участвовать будут около двух тысяч москвичей.Добавляется, что соревнования состоятся по 81 профессиональной компетенции. Новыми направлениями стали "Архитектор 1С", "Быстрое прототипирование", "Выпечка осетинских пирогов", "Пиццайоло", "Изготовление мороженого", "Сити-фермерство", "Электропривод и автоматика"."Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.
https://ria.ru/20201123/ablimpiks-1585961689.html
https://realty.ria.ru/20210816/karta-1745895776.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585535396_122:0:1022:675_1920x0_80_0_0_adfe0d069cac2ed2966e780bd80192cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, абилимпикс
08:18 23.08.2021
 
В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021"

В Москве открыли прием заявок на "Абилимпикс-2021". который пройдет с 4 по 15 октября

© Фото : АбилимпиксУчастница национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс"
Участница национального чемпионата по профессиональному мастерству Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : Абилимпикс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прием заявок на участие в VII Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2021" открыт в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Ранее сообщалось, что отборочный тур пройдет с 4 по 15 октября, а финал состоится 14 ноября на ВДНХ.
Торжественная церемония открытия VI Национального чемпионата Абилимпикс на закрытой площадке киностудии Амедиа в формате онлайн-трансляции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября 2020, 18:15
Абилимпикс в России является частью госпрограммы по поддержке инвалидов
"Начинается регистрация на VII Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021". Подать заявку можно до 24 сентября на сайте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соревнованиях примут участие школьники от 14 лет, студенты и специалисты. Ожидается, что всего участвовать будут около двух тысяч москвичей.
"В этом году на конкурсе будет представлено семь новых направлений, в которых люди с инвалидностью работают наравне с другими специалистами. Эти и остальные компетенции чемпионата крайне востребованы на столичном рынке труда", - добавляются на сайте слова руководителя департамента труда и соцзащиты населения Евгения Стужака.
Добавляется, что соревнования состоятся по 81 профессиональной компетенции. Новыми направлениями стали "Архитектор 1С", "Быстрое прототипирование", "Выпечка осетинских пирогов", "Пиццайоло", "Изготовление мороженого", "Сити-фермерство", "Электропривод и автоматика".
"Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.
Люди гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 11:49
В России хотят создать карту с местами, куда не могут попасть инвалиды
 
ОбществоМоскваАбилимпикс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния