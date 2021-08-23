Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20210823/obrazovanie-1746945247.html
Финансирование образования на Кубани за пять лет увеличилось в два раза
Финансирование образования на Кубани за пять лет увеличилось в два раза - РИА Новости, 23.08.2021
Финансирование образования на Кубани за пять лет увеличилось в два раза
Финансирование отрасли образования на Кубани за последние пять лет увеличилось в два раза, до 105 миллиардов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:53
2021-08-23T20:53
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148904/58/1489045851_0:228:2834:1822_1920x0_80_0_0_26f4f4dc33d5edbe17b62035bc740eb6.jpg
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Финансирование отрасли образования на Кубани за последние пять лет увеличилось в два раза, до 105 миллиардов рублей, сообщает администрация региона."За пять лет мы увеличили расходы на отрасль в два раза. В 2021 году они составляют 105 миллиардов рублей. Главное, чтобы за статистикой стояли реальные изменения к лучшему. Для меня принципиально важно создавать комфортные условия для учителей и детей. Образование и медицина – мои приоритеты", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Об этом глава региона заявил на педагогической конференции в понедельник.Замглавы края Анна Минькова добавила, что благодаря открытию новых школ приходит больше молодых учителей: сейчас 8 тысяч педагогов в школах региона в возрасте до 35 лет, почти 600 педагогов впервые в текущем году приступят к работе в школе после окончания вузов и колледжей.На конференции состоялось награждение работников отрасли. Почетное звание "Заслуженный учитель Кубани" присвоено пяти работникам.
https://ria.ru/20210816/zakonoproekt-1745997476.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148904/58/1489045851_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_3f50f184a33a1cb4d0300747d4fddff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
20:53 23.08.2021
 
Финансирование образования на Кубани за пять лет увеличилось в два раза

Финансирование образования на Кубани за пять лет увеличилось в два раза, до 105 миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Финансирование отрасли образования на Кубани за последние пять лет увеличилось в два раза, до 105 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.
"За пять лет мы увеличили расходы на отрасль в два раза. В 2021 году они составляют 105 миллиардов рублей. Главное, чтобы за статистикой стояли реальные изменения к лучшему. Для меня принципиально важно создавать комфортные условия для учителей и детей. Образование и медицина – мои приоритеты", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Об этом глава региона заявил на педагогической конференции в понедельник.
Замглавы края Анна Минькова добавила, что благодаря открытию новых школ приходит больше молодых учителей: сейчас 8 тысяч педагогов в школах региона в возрасте до 35 лет, почти 600 педагогов впервые в текущем году приступят к работе в школе после окончания вузов и колледжей.
На конференции состоялось награждение работников отрасли. Почетное звание "Заслуженный учитель Кубани" присвоено пяти работникам.
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 20:30Краснодарский край
В ЗСК прокомментировали проект о расширении торговых возможностей фермеров
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния