https://ria.ru/20210823/obrazovanie-1746945247.html

Финансирование образования на Кубани за пять лет увеличилось в два раза

Финансирование образования на Кубани за пять лет увеличилось в два раза - РИА Новости, 23.08.2021

Финансирование образования на Кубани за пять лет увеличилось в два раза

Финансирование отрасли образования на Кубани за последние пять лет увеличилось в два раза, до 105 миллиардов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T20:53

2021-08-23T20:53

2021-08-23T20:53

краснодарский край

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Финансирование отрасли образования на Кубани за последние пять лет увеличилось в два раза, до 105 миллиардов рублей, сообщает администрация региона."За пять лет мы увеличили расходы на отрасль в два раза. В 2021 году они составляют 105 миллиардов рублей. Главное, чтобы за статистикой стояли реальные изменения к лучшему. Для меня принципиально важно создавать комфортные условия для учителей и детей. Образование и медицина – мои приоритеты", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Об этом глава региона заявил на педагогической конференции в понедельник.Замглавы края Анна Минькова добавила, что благодаря открытию новых школ приходит больше молодых учителей: сейчас 8 тысяч педагогов в школах региона в возрасте до 35 лет, почти 600 педагогов впервые в текущем году приступят к работе в школе после окончания вузов и колледжей.На конференции состоялось награждение работников отрасли. Почетное звание "Заслуженный учитель Кубани" присвоено пяти работникам.

https://ria.ru/20210816/zakonoproekt-1745997476.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев