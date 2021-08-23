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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210823/oborudovanie-1746915145.html
Более 7 млрд рублей выделили в Подмосковье на покупку медоборудования
Более 7 млрд рублей выделили в Подмосковье на покупку медоборудования - РИА Новости, 23.08.2021
Более 7 млрд рублей выделили в Подмосковье на покупку медоборудования
На обновление медицинского оборудования в поликлиниках и больницах Московской области выделили 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:36
2021-08-23T18:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На обновление медицинского оборудования в поликлиниках и больницах Московской области выделили 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".В этом году в медицинских учреждениях Подмосковья появится 35 новых компьютерных томографов, 7 аппаратов для МРТ, 12 рентгеновских аппаратов, 3 ангиографа и 3 маммографа.Кроме того, закупят более 5 тысяч аппаратов для УЗИ. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.Мобильные КТ доставят в Люберцы и Одинцово.Также закупят 5131 единицу легкого оборудования: аппараты для УЗИ, эндоскопии, дефибрилляторы. Наибольшее количество оборудования получат Щелково, Орехово-Зуево, Озеры, Раменский и Богородский округа. По словам министра, из 5131 аппарата регион закупил 1200. Их уже доставили в медицинские учреждения. Оставшееся оборудование поступит до конца ноября. Также в регионе планируют обновить таксопарк скорой помощи. В этом году закупят 438 новых машин. Для этих целей из бюджета выделили более 380 миллионов рублей.
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московская область (подмосковье)
17:36 23.08.2021 (обновлено: 18:05 23.08.2021)
 

Более 7 млрд рублей выделили в Подмосковье на покупку медоборудования

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМагнитно-резонансный томограф в медицинском центре 360
Магнитно-резонансный томограф в медицинском центре 360 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На обновление медицинского оборудования в поликлиниках и больницах Московской области выделили 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
В этом году в медицинских учреждениях Подмосковья появится 35 новых компьютерных томографов, 7 аппаратов для МРТ, 12 рентгеновских аппаратов, 3 ангиографа и 3 маммографа.
Кроме того, закупят более 5 тысяч аппаратов для УЗИ. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Мобильные КТ доставят в Люберцы и Одинцово.
Также закупят 5131 единицу легкого оборудования: аппараты для УЗИ, эндоскопии, дефибрилляторы. Наибольшее количество оборудования получат Щелково, Орехово-Зуево, Озеры, Раменский и Богородский округа.
По словам министра, из 5131 аппарата регион закупил 1200. Их уже доставили в медицинские учреждения. Оставшееся оборудование поступит до конца ноября. Также в регионе планируют обновить таксопарк скорой помощи. В этом году закупят 438 новых машин. Для этих целей из бюджета выделили более 380 миллионов рублей.
Обследование на магнитно-резонансном томографе
2 августа, 15:40Новости Подмосковья
Воробьев сообщил об успешной модернизации поликлиник и больниц МО
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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