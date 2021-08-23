https://ria.ru/20210823/oborudovanie-1746915145.html

Более 7 млрд рублей выделили в Подмосковье на покупку медоборудования

Более 7 млрд рублей выделили в Подмосковье на покупку медоборудования - РИА Новости, 23.08.2021

Более 7 млрд рублей выделили в Подмосковье на покупку медоборудования

На обновление медицинского оборудования в поликлиниках и больницах Московской области выделили 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:36

2021-08-23T17:36

2021-08-23T18:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На обновление медицинского оборудования в поликлиниках и больницах Московской области выделили 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".В этом году в медицинских учреждениях Подмосковья появится 35 новых компьютерных томографов, 7 аппаратов для МРТ, 12 рентгеновских аппаратов, 3 ангиографа и 3 маммографа.Кроме того, закупят более 5 тысяч аппаратов для УЗИ. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.Мобильные КТ доставят в Люберцы и Одинцово.Также закупят 5131 единицу легкого оборудования: аппараты для УЗИ, эндоскопии, дефибрилляторы. Наибольшее количество оборудования получат Щелково, Орехово-Зуево, Озеры, Раменский и Богородский округа. По словам министра, из 5131 аппарата регион закупил 1200. Их уже доставили в медицинские учреждения. Оставшееся оборудование поступит до конца ноября. Также в регионе планируют обновить таксопарк скорой помощи. В этом году закупят 438 новых машин. Для этих целей из бюджета выделили более 380 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210802/modernizatsiya-1744021065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)