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Число погибших из-за наводнения в Северной Каролине выросло до пяти человек

Число погибших из-за наводнения в Северной Каролине выросло до пяти человек - РИА Новости, 23.08.2021

Число погибших из-за наводнения в Северной Каролине выросло до пяти человек

Не менее пяти человек погибли в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщили местные власти. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:02

2021-08-23T16:02

2021-08-23T16:24

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северная каролина

сша

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Не менее пяти человек погибли в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщили местные власти."Сегодня спасательные работы были нацелены на поиск последней неопознанной жертвы тропического шторма "Фред". Смерти пяти человек подтверждены", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Хейвуд.Ранее сообщалось о двух погибших и 20 пропавших без вести.По подсчетам местных властей, наводнение нанесло ущерб на сумму не менее 300 миллионов долларов и разрушило 225 строений в общине Крузо, сообщает издание New York Times.Тропический шторм "Фред" на прошлой неделе ослабел до тропической депрессии.Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что тропический шторм "Фред" сформировался в Карибском бассейне к югу от Пуэрто-Рико.

https://ria.ru/20210822/navodnenie-1746784957.html

https://ria.ru/20210819/shtorm-1746472837.html

пуэрто-рико

северная каролина

сша

карибский бассейн

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в мире, пуэрто-рико, северная каролина, сша, карибский бассейн