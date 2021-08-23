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Число погибших из-за наводнения в Северной Каролине выросло до пяти человек
Число погибших из-за наводнения в Северной Каролине выросло до пяти человек - РИА Новости, 23.08.2021
Число погибших из-за наводнения в Северной Каролине выросло до пяти человек
Не менее пяти человек погибли в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщили местные власти. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:02
2021-08-23T16:24
в мире
пуэрто-рико
северная каролина
сша
карибский бассейн
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Не менее пяти человек погибли в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщили местные власти."Сегодня спасательные работы были нацелены на поиск последней неопознанной жертвы тропического шторма "Фред". Смерти пяти человек подтверждены", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Хейвуд.Ранее сообщалось о двух погибших и 20 пропавших без вести.По подсчетам местных властей, наводнение нанесло ущерб на сумму не менее 300 миллионов долларов и разрушило 225 строений в общине Крузо, сообщает издание New York Times.Тропический шторм "Фред" на прошлой неделе ослабел до тропической депрессии.Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что тропический шторм "Фред" сформировался в Карибском бассейне к югу от Пуэрто-Рико.
https://ria.ru/20210822/navodnenie-1746784957.html
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северная каролина
сша
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в мире, пуэрто-рико, северная каролина, сша, карибский бассейн
16:02 23.08.2021 (обновлено: 16:24 23.08.2021)
 
Число погибших из-за наводнения в Северной Каролине выросло до пяти человек

Число погибших из-за наводнения в США, вызванного штормом "Фред", выросло до пяти человек

© REUTERS / USA Today Network /Andrew NellesПоследствия наводнения в штате Теннесси на востоке США
Последствия наводнения в штате Теннесси на востоке США - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / USA Today Network /Andrew Nelles
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Не менее пяти человек погибли в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщили местные власти.
"Сегодня спасательные работы были нацелены на поиск последней неопознанной жертвы тропического шторма "Фред". Смерти пяти человек подтверждены", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Хейвуд.
Последствия наводнения в штате Теннесси на востоке США - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 23:54
В Теннесси более 20 человек погибли из-за наводнения
Ранее сообщалось о двух погибших и 20 пропавших без вести.
По подсчетам местных властей, наводнение нанесло ущерб на сумму не менее 300 миллионов долларов и разрушило 225 строений в общине Крузо, сообщает издание New York Times.
Тропический шторм "Фред" на прошлой неделе ослабел до тропической депрессии.
Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что тропический шторм "Фред" сформировался в Карибском бассейне к югу от Пуэрто-Рико.
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 23:05
В США из-за наводнения после шторма "Фред" погибли два человека
 
В миреПуэрто-РикоСеверная КаролинаСШАКарибский бассейн
 
 
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