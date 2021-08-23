Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/moshenniki-1746821785.html
В Бурятии задержали мошенников, похитивших деньги у дочери летчика Чкалова
В Бурятии задержали мошенников, похитивших деньги у дочери летчика Чкалова - РИА Новости, 23.08.2021
В Бурятии задержали мошенников, похитивших деньги у дочери летчика Чкалова
В Бурятии задержали мошенников, похитивших у 82-летней дочери знаменитого летчика Валерия Чкалова 23 миллиона рублей, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:57
2021-08-23T15:15
происшествия
прибайкальский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ирина волк
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746827380_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f0ebeffc3aba7c49df6b35d3d4653944.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Бурятии задержали мошенников, похитивших у 82-летней дочери знаменитого летчика Валерия Чкалова 23 миллиона рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.В полицию об этом заявила внучка пенсионерки. По данным полицейских, злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь правоохранителями и сотрудниками службы безопасности банка, они внушали ей что неизвестные пытаются снять с ее счетов деньги, и убедили перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им. Правоохранители установили, что подозреваемые находятся в Бурятии. Их задержали в Прибайкальском районе республики и доставили в столицу.У них изъяли деньги, средства связи, банковские карты. Следователи завели уголовное дело о мошенничестве.
https://ria.ru/20210815/frazy-1745715120.html
https://ria.ru/20210810/moshennik-1745127330.html
прибайкальский район
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание в Бурятии мошенников из "службы безопасности банка"
В Бурятии задержали мошенников из "службы безопасности банка", обманувших дочь знаменитого летчика Чкалова Ольгу на 23 млн рублей
2021-08-23T10:57
true
PT1M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746827380_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5eb3d538401742d5bc0068e9b074f3d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, прибайкальский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ирина волк, республика бурятия
10:57 23.08.2021 (обновлено: 15:15 23.08.2021)
 
В Бурятии задержали мошенников, похитивших деньги у дочери летчика Чкалова

В Бурятии задержали мошенников, похитивших 23 миллиона рублей у дочери летчика Чкалова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Бурятии задержали мошенников, похитивших у 82-летней дочери знаменитого летчика Валерия Чкалова 23 миллиона рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
В полицию об этом заявила внучка пенсионерки.
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 03:15
Названы фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенником
По данным полицейских, злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь правоохранителями и сотрудниками службы безопасности банка, они внушали ей что неизвестные пытаются снять с ее счетов деньги, и убедили перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.
Правоохранители установили, что подозреваемые находятся в Бурятии. Их задержали в Прибайкальском районе республики и доставили в столицу.
У них изъяли деньги, средства связи, банковские карты. Следователи завели уголовное дело о мошенничестве.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 02:17
Юрист рассказал, как пристыдить телефонного мошенника
 
ПроисшествияПрибайкальский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ирина ВолкРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния