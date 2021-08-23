https://ria.ru/20210823/moshenniki-1746821785.html
В Бурятии задержали мошенников, похитивших деньги у дочери летчика Чкалова
В Бурятии задержали мошенников, похитивших деньги у дочери летчика Чкалова - РИА Новости, 23.08.2021
В Бурятии задержали мошенников, похитивших деньги у дочери летчика Чкалова
В Бурятии задержали мошенников, похитивших у 82-летней дочери знаменитого летчика Валерия Чкалова 23 миллиона рублей, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:57
2021-08-23T10:57
2021-08-23T15:15
происшествия
прибайкальский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ирина волк
республика бурятия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Бурятии задержали мошенников, похитивших у 82-летней дочери знаменитого летчика Валерия Чкалова 23 миллиона рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.В полицию об этом заявила внучка пенсионерки. По данным полицейских, злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь правоохранителями и сотрудниками службы безопасности банка, они внушали ей что неизвестные пытаются снять с ее счетов деньги, и убедили перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им. Правоохранители установили, что подозреваемые находятся в Бурятии. Их задержали в Прибайкальском районе республики и доставили в столицу.У них изъяли деньги, средства связи, банковские карты. Следователи завели уголовное дело о мошенничестве.
https://ria.ru/20210815/frazy-1745715120.html
https://ria.ru/20210810/moshennik-1745127330.html
прибайкальский район
республика бурятия
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Задержание в Бурятии мошенников из "службы безопасности банка"
В Бурятии задержали мошенников из "службы безопасности банка", обманувших дочь знаменитого летчика Чкалова Ольгу на 23 млн рублей
2021-08-23T10:57
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PT1M31S
РИА Новости
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происшествия, прибайкальский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ирина волк, республика бурятия
10:57 23.08.2021 (обновлено: 15:15 23.08.2021)
В Бурятии задержали мошенников, похитивших деньги у дочери летчика Чкалова
В Бурятии задержали мошенников, похитивших 23 миллиона рублей у дочери летчика Чкалова