https://ria.ru/20210823/moshennichestvo-1746938844.html

СК завершил расследование дела о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана

СК завершил расследование дела о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана - РИА Новости, 23.08.2021

СК завершил расследование дела о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана

Расследование уголовного дела о мошенничестве бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина и его двух сообщников... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T19:59

2021-08-23T19:59

2021-08-23T19:59

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Расследование уголовного дела о мошенничестве бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина и его двух сообщников завершено, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, Насибуллин и его сообщники причастны к созданию и функционированию в 2013-2020 годах фирмы, фактически дублировавшей функции поисково-спасательной службы при МЧС республики. Как полагает СК, подозреваемые занижали оценку степени готовности юридических лиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах, и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой.При этом к исполнению договорных обязательств, как считает следствие, привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате был извлечен доход в размере более 161 миллиона рублей."Кроме того, Насибуллин, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение местную жительницу о наличии у него возможности инициировать уголовное преследование ее сына – бывшего номинального директора контролируемой коммерческой организации, и потребовал передать один миллион рублей, обманывая ее о своем намерении возвратить эти средства в организацию", - говорится в сообщении.В результате женщина передала Насибуллину 950 тысяч рублей.Отмечается, что на движимое и недвижимое имущество фигурантов наложен арест, а также арестованы счета фирмы, задействованной в мошенничестве. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210819/afera-1746387247.html

https://ria.ru/20210819/arest-1746361585.html

россия

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия