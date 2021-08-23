https://ria.ru/20210823/moshennichestvo-1746938844.html
СК завершил расследование дела о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана
СК завершил расследование дела о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана - РИА Новости, 23.08.2021
СК завершил расследование дела о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана
Расследование уголовного дела о мошенничестве бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина и его двух сообщников... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:59
2021-08-23T19:59
2021-08-23T19:59
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Расследование уголовного дела о мошенничестве бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина и его двух сообщников завершено, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, Насибуллин и его сообщники причастны к созданию и функционированию в 2013-2020 годах фирмы, фактически дублировавшей функции поисково-спасательной службы при МЧС республики. Как полагает СК, подозреваемые занижали оценку степени готовности юридических лиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах, и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой.При этом к исполнению договорных обязательств, как считает следствие, привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате был извлечен доход в размере более 161 миллиона рублей."Кроме того, Насибуллин, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение местную жительницу о наличии у него возможности инициировать уголовное преследование ее сына – бывшего номинального директора контролируемой коммерческой организации, и потребовал передать один миллион рублей, обманывая ее о своем намерении возвратить эти средства в организацию", - говорится в сообщении.В результате женщина передала Насибуллину 950 тысяч рублей.Отмечается, что на движимое и недвижимое имущество фигурантов наложен арест, а также арестованы счета фирмы, задействованной в мошенничестве. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210819/afera-1746387247.html
https://ria.ru/20210819/arest-1746361585.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
СК завершил расследование дела о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана
СК России завершил расследование о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Расследование уголовного дела о мошенничестве бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина и его двух сообщников завершено, сообщается на сайте СК РФ
.
По версии следствия, Насибуллин и его сообщники причастны к созданию и функционированию в 2013-2020 годах фирмы, фактически дублировавшей функции поисково-спасательной службы при МЧС
республики. Как полагает СК, подозреваемые занижали оценку степени готовности юридических лиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах, и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой.
При этом к исполнению договорных обязательств, как считает следствие, привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате был извлечен доход в размере более 161 миллиона рублей.
"Кроме того, Насибуллин, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение местную жительницу о наличии у него возможности инициировать уголовное преследование ее сына – бывшего номинального директора контролируемой коммерческой организации, и потребовал передать один миллион рублей, обманывая ее о своем намерении возвратить эти средства в организацию", - говорится в сообщении.
В результате женщина передала Насибуллину 950 тысяч рублей.
Отмечается, что на движимое и недвижимое имущество фигурантов наложен арест, а также арестованы счета фирмы, задействованной в мошенничестве. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в сообщении.