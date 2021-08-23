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СК завершил расследование дела о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана
СК завершил расследование дела о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана - РИА Новости, 23.08.2021
СК завершил расследование дела о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана
Расследование уголовного дела о мошенничестве бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина и его двух сообщников... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:59
2021-08-23T19:59
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Расследование уголовного дела о мошенничестве бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина и его двух сообщников завершено, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, Насибуллин и его сообщники причастны к созданию и функционированию в 2013-2020 годах фирмы, фактически дублировавшей функции поисково-спасательной службы при МЧС республики. Как полагает СК, подозреваемые занижали оценку степени готовности юридических лиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах, и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой.При этом к исполнению договорных обязательств, как считает следствие, привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате был извлечен доход в размере более 161 миллиона рублей."Кроме того, Насибуллин, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение местную жительницу о наличии у него возможности инициировать уголовное преследование ее сына – бывшего номинального директора контролируемой коммерческой организации, и потребовал передать один миллион рублей, обманывая ее о своем намерении возвратить эти средства в организацию", - говорится в сообщении.В результате женщина передала Насибуллину 950 тысяч рублей.Отмечается, что на движимое и недвижимое имущество фигурантов наложен арест, а также арестованы счета фирмы, задействованной в мошенничестве. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210819/afera-1746387247.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
19:59 23.08.2021
 
СК завершил расследование дела о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана

СК России завершил расследование о мошенничестве экс-замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Расследование уголовного дела о мошенничестве бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина и его двух сообщников завершено, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, Насибуллин и его сообщники причастны к созданию и функционированию в 2013-2020 годах фирмы, фактически дублировавшей функции поисково-спасательной службы при МЧС республики. Как полагает СК, подозреваемые занижали оценку степени готовности юридических лиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах, и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой.
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При этом к исполнению договорных обязательств, как считает следствие, привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате был извлечен доход в размере более 161 миллиона рублей.
"Кроме того, Насибуллин, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение местную жительницу о наличии у него возможности инициировать уголовное преследование ее сына – бывшего номинального директора контролируемой коммерческой организации, и потребовал передать один миллион рублей, обманывая ее о своем намерении возвратить эти средства в организацию", - говорится в сообщении.
В результате женщина передала Насибуллину 950 тысяч рублей.
Отмечается, что на движимое и недвижимое имущество фигурантов наложен арест, а также арестованы счета фирмы, задействованной в мошенничестве. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в сообщении.
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