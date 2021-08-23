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РБК: дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих в России
РБК: дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих в России - РИА Новости, 23.08.2021
РБК: дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих в России
Дефицит иностранной рабочей силы в первой половине 2021 года привел к росту средней зарплаты низкоквалифицированных сотрудников, а также повышению цен на... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:06
2021-08-23T16:11
общество
работа
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Дефицит иностранной рабочей силы в первой половине 2021 года привел к росту средней зарплаты низкоквалифицированных сотрудников, а также повышению цен на продукты и услуги, пишет РБК со ссылкой на исследование портала Headhunter.Эксперты отметили низкую конкуренцию — один-два человека на место — в таких сферах, как строительство, транспорт, производство. С начала пандемии число соискателей из стран Средней Азии сократилось, что связано с возвращение мигрантов на родину. Обратный тренд до сих пор не наступил, отметила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.Критическая ситуация наблюдается в ЖКХ, сельском хозяйстве, службах доставки и такси. О дефиците рабочих свидетельствует резкий рост вакансий: в сфере транспорта и логистики спрос поднялся на 136%, в производстве — на 127%, в строительстве — 104%.По данным HeadHunter, желаемый размер зарплаты низкоквалифицированных сотрудников в среднем увеличился на 15%, а в строительстве — на 15,8% за год. "Работодатели повышают зарплаты, пытаясь привлечь работников. Увеличенные зарплатные предложения отчасти стали катализатором роста цен на продукты и услуги", — подытожил управляющий директор "Авито.Работа" Артем Кумпель.Специалисты прогнозируют, что к концу осени иностранцы вернутся на заработки. До тех пор есть вероятность переквалификации из одной профессии в другую: например, из строителей и рабочих — в курьеры и водители такси.
https://ria.ru/20210818/vykhodnye-1746174070.html
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общество, работа, россия
12:06 23.08.2021 (обновлено: 16:11 23.08.2021)
 
РБК: дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих в России

РБК: дефицит мигрантов в начале года повлек рост зарплат низкоквалифицированных рабочих в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке на Большом Каменном мосту, где идет капитальный ремонт
Рабочие на строительной площадке на Большом Каменном мосту, где идет капитальный ремонт - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 авг РИА Новости. Дефицит иностранной рабочей силы в первой половине 2021 года привел к росту средней зарплаты низкоквалифицированных сотрудников, а также повышению цен на продукты и услуги, пишет РБК со ссылкой на исследование портала Headhunter.
Эксперты отметили низкую конкуренцию — один-два человека на место — в таких сферах, как строительство, транспорт, производство. С начала пандемии число соискателей из стран Средней Азии сократилось, что связано с возвращение мигрантов на родину. Обратный тренд до сих пор не наступил, отметила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.
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Критическая ситуация наблюдается в ЖКХ, сельском хозяйстве, службах доставки и такси. О дефиците рабочих свидетельствует резкий рост вакансий: в сфере транспорта и логистики спрос поднялся на 136%, в производстве — на 127%, в строительстве — 104%.
По данным HeadHunter, желаемый размер зарплаты низкоквалифицированных сотрудников в среднем увеличился на 15%, а в строительстве — на 15,8% за год. "Работодатели повышают зарплаты, пытаясь привлечь работников. Увеличенные зарплатные предложения отчасти стали катализатором роста цен на продукты и услуги", — подытожил управляющий директор "Авито.Работа" Артем Кумпель.
Специалисты прогнозируют, что к концу осени иностранцы вернутся на заработки. До тех пор есть вероятность переквалификации из одной профессии в другую: например, из строителей и рабочих — в курьеры и водители такси.
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