https://ria.ru/20210823/magazin-1746787106.html

Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах

Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах - РИА Новости, 23.08.2021

Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах

Видеонаблюдение ведется практически во всех магазинах. Следят за покупателями не только в целях предотвратить кражи и порчу товара, рассказывает агентству... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T02:12

2021-08-23T02:12

2021-08-23T02:12

общество

россия

егор редин

позиция права

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Видеонаблюдение ведется практически во всех магазинах. Следят за покупателями не только в целях предотвратить кражи и порчу товара, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Кроме того, служба безопасности магазина с помощью видеонаблюдения следит за порядком, и в случае агрессивного или провоцирующего агрессию поведения может вовремя вмешаться и предотвратить беспорядки.Редин предупреждает: если сотрудники магазина заподозрили вас в краже товара, то они могут вас задержать. Это возможно, если через камеры видеонаблюдения или с помощью показаний свидетелей зафиксирован факт того, что вы взяли товар с полки, потом переместили его в сумку или в карман и прошли без оплаты через кассу.

https://ria.ru/20210820/magazin-1746475301.html

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общество, россия, егор редин, позиция права