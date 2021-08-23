Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/magazin-1746787106.html
Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах - РИА Новости, 23.08.2021
Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
Видеонаблюдение ведется практически во всех магазинах. Следят за покупателями не только в целях предотвратить кражи и порчу товара, рассказывает агентству... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T02:12
2021-08-23T02:12
общество
россия
егор редин
позиция права
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/97634/43/976344350_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_fb1a4c6eb900f5f86d3b7691a429f83a.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Видеонаблюдение ведется практически во всех магазинах. Следят за покупателями не только в целях предотвратить кражи и порчу товара, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Кроме того, служба безопасности магазина с помощью видеонаблюдения следит за порядком, и в случае агрессивного или провоцирующего агрессию поведения может вовремя вмешаться и предотвратить беспорядки.Редин предупреждает: если сотрудники магазина заподозрили вас в краже товара, то они могут вас задержать. Это возможно, если через камеры видеонаблюдения или с помощью показаний свидетелей зафиксирован факт того, что вы взяли товар с полки, потом переместили его в сумку или в карман и прошли без оплаты через кассу.
https://ria.ru/20210820/magazin-1746475301.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/97634/43/976344350_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_e94276147513d44140dab70f9daf1e2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, егор редин, позиция права
02:12 23.08.2021
 
Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах

Юрист Редин: магазины следят за покупателями для предотвращения беспорядков, кражи и порчи товаров

© Fotolia / Gina SandersПокупка продуктов питания
Покупка продуктов питания - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Fotolia / Gina Sanders
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Видеонаблюдение ведется практически во всех магазинах. Следят за покупателями не только в целях предотвратить кражи и порчу товара, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
"Самая распространенная проблема магазинов самообслуживания – кража или порча товаров. Часто встречаются ситуации, когда кто-то пытается переложить дорогие продукты или технику в упаковку из-под более дешевых. Видеонаблюдение позволяет снизить убытки, а в случае обнаружения вора — получить весомое доказательство совершенного преступления", — отмечает Редин.
Кроме того, служба безопасности магазина с помощью видеонаблюдения следит за порядком, и в случае агрессивного или провоцирующего агрессию поведения может вовремя вмешаться и предотвратить беспорядки.
Редин предупреждает: если сотрудники магазина заподозрили вас в краже товара, то они могут вас задержать. Это возможно, если через камеры видеонаблюдения или с помощью показаний свидетелей зафиксирован факт того, что вы взяли товар с полки, потом переместили его в сумку или в карман и прошли без оплаты через кассу.
Тележка с продуктами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 01:12
Юрист рассказала, как вернуть товар в магазин без чека
 
ОбществоРоссияЕгор РединПозиция права
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT
05:57Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
05:08В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть рис
04:14Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
04:10Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
04:05"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
03:47Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
03:38Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
03:25В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
03:17Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
03:13Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
03:12На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
03:08Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"
03:02Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
03:00Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
02:47В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
02:44СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
02:12Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
02:10Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Лента новостейМолния