Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
Юрист Редин: магазины следят за покупателями для предотвращения беспорядков, кражи и порчи товаров
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Видеонаблюдение ведется практически во всех магазинах. Следят за покупателями не только в целях предотвратить кражи и порчу товара, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
"Самая распространенная проблема магазинов самообслуживания – кража или порча товаров. Часто встречаются ситуации, когда кто-то пытается переложить дорогие продукты или технику в упаковку из-под более дешевых. Видеонаблюдение позволяет снизить убытки, а в случае обнаружения вора — получить весомое доказательство совершенного преступления", — отмечает Редин.
Кроме того, служба безопасности магазина с помощью видеонаблюдения следит за порядком, и в случае агрессивного или провоцирующего агрессию поведения может вовремя вмешаться и предотвратить беспорядки.
Редин предупреждает: если сотрудники магазина заподозрили вас в краже товара, то они могут вас задержать. Это возможно, если через камеры видеонаблюдения или с помощью показаний свидетелей зафиксирован факт того, что вы взяли товар с полки, потом переместили его в сумку или в карман и прошли без оплаты через кассу.
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