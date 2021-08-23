В Хабаровском крае проверяют данные о гибели лесозаготовителя от лап тигра
Полиция в Хабаровском крае проверяет данные о гибели лесозаготовителя от лап тигра
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку по фату гибели лесозаготовителя в тайге Хабаровского края, где на месте, со слов его коллег, обнаружены следы тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Ранее в понедельник минприроды Хабаровского края сообщило, что поступил сигнал о нападении тигра на человека в Нанайском районе. Погибший был занят на лесозаготовительных работах. На месте происшествия работают оперативные группы. Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил агентству, что, со слов лесозаготовителей, следы на месте неявные, рассматриваются три версии происшествия: нападение тигра, нападение медведя и попытка скрыть разборки между работниками.
"Проводится проверка, следственно-оперативная группа работает на месте. От работников организации поступило сообщение о том, что пропал человек и, предварительно, имеются следы тигра. Удаленность места происшествия от районного центра – более 100 километров, оно - в глухой тайге. Сотрудники утром выехали и сейчас отрабатывают на месте", - сказал собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.
18 мая, 08:33В Хабаровском крае медведь убил человека