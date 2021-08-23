https://ria.ru/20210823/lesozagotovitel-1746798697.html

В Хабаровском крае проверяют данные о гибели лесозаготовителя от лап тигра

В Хабаровском крае проверяют данные о гибели лесозаготовителя от лап тигра - РИА Новости, 23.08.2021

В Хабаровском крае проверяют данные о гибели лесозаготовителя от лап тигра

Полиция проводит проверку по фату гибели лесозаготовителя в тайге Хабаровского края, где на месте, со слов его коллег, обнаружены следы тигра, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:02

2021-08-23T08:02

2021-08-23T08:02

происшествия

хабаровский край

владивосток

нанайский район

умвд рф

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку по фату гибели лесозаготовителя в тайге Хабаровского края, где на месте, со слов его коллег, обнаружены следы тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.Ранее в понедельник минприроды Хабаровского края сообщило, что поступил сигнал о нападении тигра на человека в Нанайском районе. Погибший был занят на лесозаготовительных работах. На месте происшествия работают оперативные группы. Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил агентству, что, со слов лесозаготовителей, следы на месте неявные, рассматриваются три версии происшествия: нападение тигра, нападение медведя и попытка скрыть разборки между работниками.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.

https://ria.ru/20210518/medved-1732739368.html

хабаровский край

владивосток

нанайский район

россия

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происшествия, хабаровский край, владивосток, нанайский район, умвд рф, сергей арамилев, центр "амурский тигр", россия