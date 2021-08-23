Лесозаготовитель в Хабаровском крае мог погибнуть от лап медведя
Центр "Амурский тигр": лесозаготовитель в Хабаровском крае мог погибнуть от лап медведя
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Три версии, в том числе о нападении медведя, рассматриваются после гибели лесозаготовителя в Хабаровском крае, который, по данными краевого минприроды, скончался от лап тигра, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Ранее в понедельник минприроды Хабаровского края сообщило, что поступил сигнал о нападении тигра на человека в Нанайском районе. Погибший был занят на лесозаготовительных работах. На месте происшествия работают оперативные группы.
"Со слов лесозаготовителей, которые находились в лесном домике, мужчина вышел ночью и не вернулся. Утром они пошли смотреть, нашли его тапочки, кепку, фонарик, следы волочения. Явных следов, с их слов, не обнаружено. На место вызвана группа охотнадзора, усиленная нашим сотрудником, и группа УМВД. Они на месте разбираются, что случилось. Есть три версии событий: одна - нападение тигра, вторая - нападение медведя, третья – попытка людей скрыть свои разборки", - сказал Арамилев.
По его словам, сейчас специалисты ждут результата обследования места инцидента.
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