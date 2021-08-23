https://ria.ru/20210823/lesozagotovitel-1746798439.html

Лесозаготовитель в Хабаровском крае мог погибнуть от лап медведя

Лесозаготовитель в Хабаровском крае мог погибнуть от лап медведя - РИА Новости, 23.08.2021

Лесозаготовитель в Хабаровском крае мог погибнуть от лап медведя

Три версии, в том числе о нападении медведя, рассматриваются после гибели лесозаготовителя в Хабаровском крае, который, по данными краевого минприроды,... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T07:58

2021-08-23T07:58

2021-08-23T07:58

происшествия

хабаровский край

владивосток

нанайский район

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Три версии, в том числе о нападении медведя, рассматриваются после гибели лесозаготовителя в Хабаровском крае, который, по данными краевого минприроды, скончался от лап тигра, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Ранее в понедельник минприроды Хабаровского края сообщило, что поступил сигнал о нападении тигра на человека в Нанайском районе. Погибший был занят на лесозаготовительных работах. На месте происшествия работают оперативные группы.По его словам, сейчас специалисты ждут результата обследования места инцидента.

https://ria.ru/20210518/medved-1732739368.html

хабаровский край

владивосток

нанайский район

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происшествия, хабаровский край, владивосток, нанайский район, сергей арамилев, центр "амурский тигр"