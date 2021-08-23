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Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров
Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2021
Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров
Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов, мяч находится на стороне Брюсселя,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:29
2021-08-23T07:29
в мире
москва
евросоюз
брюссель
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов, мяч находится на стороне Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам министра, для восстановления доверия между Москвой и Брюсселем потребуется время, а первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией.Ранее министр иностранных дел России заявил, что РФ готова возобновить любые контакты с Евросоюзом.В середине июля главы МИД стран Европейского союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.Отношения РФ с Западом ухудшились после госпереворота на Украине и на фоне ситуации в Донбассе.Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746795343.html
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в мире, москва, евросоюз, брюссель, сергей лавров, россия
07:29 23.08.2021
 
Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров

Лавров: Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС, мяч на стороне Брюсселя

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов, мяч находится на стороне Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, для восстановления доверия между Москвой и Брюсселем потребуется время, а первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией.
"Со своей стороны всегда открыты к конструктивному сотрудничеству на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. "Мяч" на стороне есовских коллег", - сказал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Ранее министр иностранных дел России заявил, что РФ готова возобновить любые контакты с Евросоюзом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 07:07
Лавров заявил, что санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам"
В середине июля главы МИД стран Европейского союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.
Отношения РФ с Западом ухудшились после госпереворота на Украине и на фоне ситуации в Донбассе.
Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 07:06
Лавров назвал достоинства "Северного потока — 2" для Европы
 
В миреМоскваЕвросоюзБрюссельСергей ЛавровРоссия
 
 
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