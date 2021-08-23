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Лавров заявил о деградации в сфере соблюдения прав человека на Украине
Лавров заявил о деградации в сфере соблюдения прав человека на Украине - РИА Новости, 23.08.2021
Лавров заявил о деградации в сфере соблюдения прав человека на Украине
Действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости к русским неприемлемы, Москва продолжит добиваться от украинской стороны выполнения... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:20
2021-08-23T07:20
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости к русским неприемлемы, Москва продолжит добиваться от украинской стороны выполнения ее обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права нацменьшинств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.По словам главы МИД РФ, продолжающаяся деградация в сфере соблюдения основных прав человека на Украине не может не тревожить. Министр отметил, что, по сути, речь идет об искусственном делении людей на категории с отличающимся набором прав, "что очень напоминает теорию и практику нацистской Германии"."Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств. Важно, чтобы киевские власти услышали публичную критику в свой адрес и со стороны европейских политиков", - добавил глава МИД РФ.
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, сергей лавров, россия
07:20 23.08.2021
 
Лавров заявил о деградации в сфере соблюдения прав человека на Украине

Лавров: действия Украины по насаждению идеологии национальной нетерпимости к русским неприемлемы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости к русским неприемлемы, Москва продолжит добиваться от украинской стороны выполнения ее обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права нацменьшинств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.
По словам главы МИД РФ, продолжающаяся деградация в сфере соблюдения основных прав человека на Украине не может не тревожить. Министр отметил, что, по сути, речь идет об искусственном делении людей на категории с отличающимся набором прав, "что очень напоминает теорию и практику нацистской Германии".
"Абсолютно неприемлемы действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего, по отношению к русским", - сказал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
"Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств. Важно, чтобы киевские власти услышали публичную критику в свой адрес и со стороны европейских политиков", - добавил глава МИД РФ.
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