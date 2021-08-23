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Лавров оценил успехи в диалоге России и США по стратстабильности
Лавров оценил успехи в диалоге России и США по стратстабильности - РИА Новости, 23.08.2021
Лавров оценил успехи в диалоге России и США по стратстабильности
Прошедший в Женеве установочный диалог России и США по стратегической стабильности является обнадеживающим, но Москва понимает, что путь к деэскалации... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:13
2021-08-23T07:13
в мире
сша
оон
москва
джо байден
сергей лавров
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прошедший в Женеве установочный диалог России и США по стратегической стабильности является обнадеживающим, но Москва понимает, что путь к деэскалации напряженности в отношениях с Вашингтоном очень непрост, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В конце июля в Женеве прошел новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Встреча стала первой после того, как президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились начать комплексный диалог по этой теме.Он напомнил, что президент России четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен – но только через переговоры и выработку баланса интересов, устраивающего обе стороны."Как бы то ни было, мы реалисты и понимаем, что путь к деэскалации напряженности очень непрост. В отличие от эпохи холодной войны, далеко не всё, хотя и многое, в этой области зависит от российско-американских договоренностей", - подчеркнул глава МИД РФ. Он также отметил, что игроков и факторов, влияющих на ситуацию в сфере международной безопасности, сегодня значительно больше.По словам министра, Россия как постоянный член Совета безопасности ООН продолжит вносить свой весомый вклад в поддержание глобальной стабильности, проводя ответственную, прагматичную и предсказуемую внешнюю политику, нацеленную на нейтрализацию угроз и вызовов всеобщей безопасности, а также создание благоприятных условий для мирного развития всех государств.Сейчас между РФ и США действует только один договор, который является ключевым для обеспечения стратегической стабильности, - Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который устанавливает потолки для ядерных арсеналов каждой из стран. Ограничения касаются межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также боеголовок и развернутых и неразвернутых пусковых установок.В начале года, вскоре после прихода к власти администрации Байдена, договор без изменений был продлен еще на пять лет - с его предшественником Дональдом Трампом не получалось договориться даже об этом. Однако по истечении пятилетнего срока новое продление невозможно, так как оно не предусмотрено самим соглашением. Предполагается, что за оставшееся время РФ и США должны выработать новый документ, который будет учитывать все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность в мире с одной стороны, а также озабоченности и интересы каждой из сторон - с другой.
https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795478.html
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в мире, сша, оон, москва, джо байден, сергей лавров, дональд трамп, россия
07:13 23.08.2021
 
Лавров оценил успехи в диалоге России и США по стратстабильности

Лавров: диалог РФ и США по стратегической стабильности обнадеживает, но путь к деэскалации непрост

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прошедший в Женеве установочный диалог России и США по стратегической стабильности является обнадеживающим, но Москва понимает, что путь к деэскалации напряженности в отношениях с Вашингтоном очень непрост, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В конце июля в Женеве прошел новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Встреча стала первой после того, как президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились начать комплексный диалог по этой теме.

"К обнадеживающим моментам я бы также отнес состоявшуюся по решению лидеров 28 июля в Женеве первую установочную встречу в рамках российско-американского диалога по стратегической стабильности. Должна начаться и совместная работа в сфере кибербезопасности, направленная на налаживание системного сотрудничества в отражении общих вызовов", - сказал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Он напомнил, что президент России четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен – но только через переговоры и выработку баланса интересов, устраивающего обе стороны.
"Как бы то ни было, мы реалисты и понимаем, что путь к деэскалации напряженности очень непрост. В отличие от эпохи холодной войны, далеко не всё, хотя и многое, в этой области зависит от российско-американских договоренностей", - подчеркнул глава МИД РФ. Он также отметил, что игроков и факторов, влияющих на ситуацию в сфере международной безопасности, сегодня значительно больше.
По словам министра, Россия как постоянный член Совета безопасности ООН продолжит вносить свой весомый вклад в поддержание глобальной стабильности, проводя ответственную, прагматичную и предсказуемую внешнюю политику, нацеленную на нейтрализацию угроз и вызовов всеобщей безопасности, а также создание благоприятных условий для мирного развития всех государств.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 07:09
Лавров оценил уровень конфронтации России и США
Сейчас между РФ и США действует только один договор, который является ключевым для обеспечения стратегической стабильности, - Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который устанавливает потолки для ядерных арсеналов каждой из стран. Ограничения касаются межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также боеголовок и развернутых и неразвернутых пусковых установок.
В начале года, вскоре после прихода к власти администрации Байдена, договор без изменений был продлен еще на пять лет - с его предшественником Дональдом Трампом не получалось договориться даже об этом. Однако по истечении пятилетнего срока новое продление невозможно, так как оно не предусмотрено самим соглашением. Предполагается, что за оставшееся время РФ и США должны выработать новый документ, который будет учитывать все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность в мире с одной стороны, а также озабоченности и интересы каждой из сторон - с другой.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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