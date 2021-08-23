https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795827.html

Лавров оценил успехи в диалоге России и США по стратстабильности

Лавров оценил успехи в диалоге России и США по стратстабильности - РИА Новости, 23.08.2021

Лавров оценил успехи в диалоге России и США по стратстабильности

Прошедший в Женеве установочный диалог России и США по стратегической стабильности является обнадеживающим, но Москва понимает, что путь к деэскалации... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T07:13

2021-08-23T07:13

2021-08-23T07:13

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сша

оон

москва

джо байден

сергей лавров

дональд трамп

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прошедший в Женеве установочный диалог России и США по стратегической стабильности является обнадеживающим, но Москва понимает, что путь к деэскалации напряженности в отношениях с Вашингтоном очень непрост, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В конце июля в Женеве прошел новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Встреча стала первой после того, как президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились начать комплексный диалог по этой теме.Он напомнил, что президент России четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен – но только через переговоры и выработку баланса интересов, устраивающего обе стороны."Как бы то ни было, мы реалисты и понимаем, что путь к деэскалации напряженности очень непрост. В отличие от эпохи холодной войны, далеко не всё, хотя и многое, в этой области зависит от российско-американских договоренностей", - подчеркнул глава МИД РФ. Он также отметил, что игроков и факторов, влияющих на ситуацию в сфере международной безопасности, сегодня значительно больше.По словам министра, Россия как постоянный член Совета безопасности ООН продолжит вносить свой весомый вклад в поддержание глобальной стабильности, проводя ответственную, прагматичную и предсказуемую внешнюю политику, нацеленную на нейтрализацию угроз и вызовов всеобщей безопасности, а также создание благоприятных условий для мирного развития всех государств.Сейчас между РФ и США действует только один договор, который является ключевым для обеспечения стратегической стабильности, - Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который устанавливает потолки для ядерных арсеналов каждой из стран. Ограничения касаются межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также боеголовок и развернутых и неразвернутых пусковых установок.В начале года, вскоре после прихода к власти администрации Байдена, договор без изменений был продлен еще на пять лет - с его предшественником Дональдом Трампом не получалось договориться даже об этом. Однако по истечении пятилетнего срока новое продление невозможно, так как оно не предусмотрено самим соглашением. Предполагается, что за оставшееся время РФ и США должны выработать новый документ, который будет учитывать все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность в мире с одной стороны, а также озабоченности и интересы каждой из сторон - с другой.

https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795478.html

https://ria.ru/20210820/antonov-1746640881.html

сша

москва

россия

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в мире, сша, оон, москва, джо байден, сергей лавров, дональд трамп, россия