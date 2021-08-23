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Российские пранкеры разыграли депутатов парламента Латвии
Российские пранкеры разыграли депутатов парламента Латвии - РИА Новости, 23.08.2021
Российские пранкеры разыграли депутатов парламента Латвии
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова разыграли депутатов парламента... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:02
2021-08-23T14:02
в мире
рига
латвия
леонид волков
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова разыграли депутатов парламента Латвии, в числе которых председатель комитета по иностранным делам Рихард Колс, обсудив с ними коррупцию в РФ и вакцину "Спутник V", которой, по словам Колса, хотят привиться 40% латвийцев.Видео розыгрыша опубликовано на официальном YouTube-канале пранкера Вована. В нем пранкеры общаются с депутатами латвийского парламента по видеосвязи. Кто именно из двух пранкеров изображал "Волкова", осталось непонятным, общение шло без картинки.В ходе беседы Колс говорит, что Латвия считает эффективными текущие западные санкции против России и спрашивает, что бы Рига могла еще сделать в этом направлении. Пранкеры от имени Волкова отвечают, в частности, что сторонники Навального якобы запустили перед предстоящими в сентябре выборами новый сайт и просят латвийских депутатов поддержать их на государственном уровне, в том числе "некоторыми ресурсами".Кроме этого, латвийские депутаты поинтересовались у "Волкова" о коррупции в России и спросили про вакцину "Спутник V". Как сказал Колс, с российских телеканалов идет пропаганда вакцины, при этом, по его словам, публичные опросы в Латвии недавно показали, что более 40% латвийского населения хотят вакцинироваться "Спутником V".В конце беседы пранкеры от имени Волкова заявляют депутатам, что скоро предоставят им расследование не только о Латвии, но и других прибалтийских странах, эту информацию депутаты якобы смогут использовать "для своих кейсов" против людей, вовлеченных в ближайший круг руководства России. Пранкеры также сказали Колсу и другим депутатам парламента Латвии, что необходимо быть на связи. В ответ на это Колс поблагодарил "Волкова" и сказал, что "любая информация полезна".
https://ria.ru/20210819/pranker-1746458426.html
https://ria.ru/20210807/prank-1744786242.html
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в мире, рига, латвия, леонид волков, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), россия
14:02 23.08.2021
 
Российские пранкеры разыграли депутатов парламента Латвии

Вован и Лексус разыграли депутатов парламента Латвии от имени соратника Навального

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон" в Москве
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова разыграли депутатов парламента Латвии, в числе которых председатель комитета по иностранным делам Рихард Колс, обсудив с ними коррупцию в РФ и вакцину "Спутник V", которой, по словам Колса, хотят привиться 40% латвийцев.
Видео розыгрыша опубликовано на официальном YouTube-канале пранкера Вована. В нем пранкеры общаются с депутатами латвийского парламента по видеосвязи. Кто именно из двух пранкеров изображал "Волкова", осталось непонятным, общение шло без картинки.
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 20:34
Пранкер разыграл постпреда ФРГ в ОЗХО в годовщину инцидента с Навальным
В ходе беседы Колс говорит, что Латвия считает эффективными текущие западные санкции против России и спрашивает, что бы Рига могла еще сделать в этом направлении. Пранкеры от имени Волкова отвечают, в частности, что сторонники Навального якобы запустили перед предстоящими в сентябре выборами новый сайт и просят латвийских депутатов поддержать их на государственном уровне, в том числе "некоторыми ресурсами".
Кроме этого, латвийские депутаты поинтересовались у "Волкова" о коррупции в России и спросили про вакцину "Спутник V". Как сказал Колс, с российских телеканалов идет пропаганда вакцины, при этом, по его словам, публичные опросы в Латвии недавно показали, что более 40% латвийского населения хотят вакцинироваться "Спутником V".
В конце беседы пранкеры от имени Волкова заявляют депутатам, что скоро предоставят им расследование не только о Латвии, но и других прибалтийских странах, эту информацию депутаты якобы смогут использовать "для своих кейсов" против людей, вовлеченных в ближайший круг руководства России. Пранкеры также сказали Колсу и другим депутатам парламента Латвии, что необходимо быть на связи. В ответ на это Колс поблагодарил "Волкова" и сказал, что "любая информация полезна".
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 02:17
Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
 
В миреРигаЛатвияЛеонид ВолковАлексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)Россия
 
 
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