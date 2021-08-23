https://ria.ru/20210823/latviya-1746864170.html

Российские пранкеры разыграли депутатов парламента Латвии

Российские пранкеры разыграли депутатов парламента Латвии - РИА Новости, 23.08.2021

Российские пранкеры разыграли депутатов парламента Латвии

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова разыграли депутатов парламента... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:02

2021-08-23T14:02

2021-08-23T14:02

в мире

рига

латвия

леонид волков

алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (вован)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152090/77/1520907759_0:214:3080:1946_1920x0_80_0_0_1adb9bcc47a00cc0edf2190c333d4252.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова разыграли депутатов парламента Латвии, в числе которых председатель комитета по иностранным делам Рихард Колс, обсудив с ними коррупцию в РФ и вакцину "Спутник V", которой, по словам Колса, хотят привиться 40% латвийцев.Видео розыгрыша опубликовано на официальном YouTube-канале пранкера Вована. В нем пранкеры общаются с депутатами латвийского парламента по видеосвязи. Кто именно из двух пранкеров изображал "Волкова", осталось непонятным, общение шло без картинки.В ходе беседы Колс говорит, что Латвия считает эффективными текущие западные санкции против России и спрашивает, что бы Рига могла еще сделать в этом направлении. Пранкеры от имени Волкова отвечают, в частности, что сторонники Навального якобы запустили перед предстоящими в сентябре выборами новый сайт и просят латвийских депутатов поддержать их на государственном уровне, в том числе "некоторыми ресурсами".Кроме этого, латвийские депутаты поинтересовались у "Волкова" о коррупции в России и спросили про вакцину "Спутник V". Как сказал Колс, с российских телеканалов идет пропаганда вакцины, при этом, по его словам, публичные опросы в Латвии недавно показали, что более 40% латвийского населения хотят вакцинироваться "Спутником V".В конце беседы пранкеры от имени Волкова заявляют депутатам, что скоро предоставят им расследование не только о Латвии, но и других прибалтийских странах, эту информацию депутаты якобы смогут использовать "для своих кейсов" против людей, вовлеченных в ближайший круг руководства России. Пранкеры также сказали Колсу и другим депутатам парламента Латвии, что необходимо быть на связи. В ответ на это Колс поблагодарил "Волкова" и сказал, что "любая информация полезна".

https://ria.ru/20210819/pranker-1746458426.html

https://ria.ru/20210807/prank-1744786242.html

рига

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, рига, латвия, леонид волков, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), россия