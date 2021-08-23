Российские пранкеры разыграли депутатов парламента Латвии
Вован и Лексус разыграли депутатов парламента Латвии от имени соратника Навального
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон" в Москве
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова разыграли депутатов парламента Латвии, в числе которых председатель комитета по иностранным делам Рихард Колс, обсудив с ними коррупцию в РФ и вакцину "Спутник V", которой, по словам Колса, хотят привиться 40% латвийцев.
Видео розыгрыша опубликовано на официальном YouTube-канале пранкера Вована. В нем пранкеры общаются с депутатами латвийского парламента по видеосвязи. Кто именно из двух пранкеров изображал "Волкова", осталось непонятным, общение шло без картинки.
В ходе беседы Колс говорит, что Латвия считает эффективными текущие западные санкции против России и спрашивает, что бы Рига могла еще сделать в этом направлении. Пранкеры от имени Волкова отвечают, в частности, что сторонники Навального якобы запустили перед предстоящими в сентябре выборами новый сайт и просят латвийских депутатов поддержать их на государственном уровне, в том числе "некоторыми ресурсами".
Кроме этого, латвийские депутаты поинтересовались у "Волкова" о коррупции в России и спросили про вакцину "Спутник V". Как сказал Колс, с российских телеканалов идет пропаганда вакцины, при этом, по его словам, публичные опросы в Латвии недавно показали, что более 40% латвийского населения хотят вакцинироваться "Спутником V".
В конце беседы пранкеры от имени Волкова заявляют депутатам, что скоро предоставят им расследование не только о Латвии, но и других прибалтийских странах, эту информацию депутаты якобы смогут использовать "для своих кейсов" против людей, вовлеченных в ближайший круг руководства России. Пранкеры также сказали Колсу и другим депутатам парламента Латвии, что необходимо быть на связи. В ответ на это Колс поблагодарил "Волкова" и сказал, что "любая информация полезна".