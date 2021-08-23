Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/krazha-1746897642.html
В МВД установили личность подозреваемого в похищении мальчика из Кинешмы
В МВД установили личность подозреваемого в похищении мальчика из Кинешмы - РИА Новости, 23.08.2021
В МВД установили личность подозреваемого в похищении мальчика из Кинешмы
Правоохранители установили личность и ведут поиски молодого человека, который, предположительно, увез из Ивановской области 10-летнего мальчика, позднее... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:13
2021-08-23T16:24
происшествия
ивановская область
москва
здоровье - общество
ленинградский вокзал
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734717822_0:95:3043:1807_1920x0_80_0_0_7e6e96d2a7d20ed3b7dc4323095859ab.jpg
РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Правоохранители установили личность и ведут поиски молодого человека, который, предположительно, увез из Ивановской области 10-летнего мальчика, позднее найденного на вокзале в Москве, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.По словам собеседника, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. "Он находится в розыске пока", - добавил собеседник агентства.Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что мальчик вышел из дома в Кинешме во двор погулять утром 20 августа и пропал. Предполагалось, что ребенок мог покинуть город с 23-летним молодым человеком, имеющим регистрацию в Татарстане, который остановился в Кинешме на несколько дней. Камеры видеонаблюдения на автовокзале зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днем 20 августа. Ребенка нашли 21 августа на Ленинградском вокзале в Москве. По предварительным данным, он не пострадал.СУСК уточняет, что ребенок познакомился с уроженцем Татарстана за несколько дней до этого во дворе своего дома, и тот предложил поехать в Москву погулять. "Сотрудники полиции обнаружили мальчика вместе с 23-летнем молодым человеком на железнодорожном вокзале в Москве, но мужчине удалось скрыться. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения", - говорится в сообщении.По результатам медицинской экспертизы у ребенка каких-либо телесных повреждений не выявлено.
https://ria.ru/20210821/vzryv-1746698774.html
https://ria.ru/20210820/devochka-1746565624.html
ивановская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734717822_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_894d48173e703a8fbdc39101e3781d07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ивановская область, москва, здоровье - общество, ленинградский вокзал, россия
16:13 23.08.2021 (обновлено: 16:24 23.08.2021)
 
В МВД установили личность подозреваемого в похищении мальчика из Кинешмы

В МВД установили личность подозреваемого в похищении десятилетнего ребенка из Ивановской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие нового вокзального комплекса Восточный
Открытие нового вокзального комплекса Восточный - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Правоохранители установили личность и ведут поиски молодого человека, который, предположительно, увез из Ивановской области 10-летнего мальчика, позднее найденного на вокзале в Москве, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
По словам собеседника, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. "Он находится в розыске пока", - добавил собеседник агентства.
Сотрудники полиции у дома по Малой Набережной улице в Москве, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 20:17
Пострадавшего при взрыве гранаты в Москве мальчика доставили в реанимацию
Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что мальчик вышел из дома в Кинешме во двор погулять утром 20 августа и пропал. Предполагалось, что ребенок мог покинуть город с 23-летним молодым человеком, имеющим регистрацию в Татарстане, который остановился в Кинешме на несколько дней. Камеры видеонаблюдения на автовокзале зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днем 20 августа. Ребенка нашли 21 августа на Ленинградском вокзале в Москве. По предварительным данным, он не пострадал.
СУСК уточняет, что ребенок познакомился с уроженцем Татарстана за несколько дней до этого во дворе своего дома, и тот предложил поехать в Москву погулять. "Сотрудники полиции обнаружили мальчика вместе с 23-летнем молодым человеком на железнодорожном вокзале в Москве, но мужчине удалось скрыться. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения", - говорится в сообщении.
По результатам медицинской экспертизы у ребенка каких-либо телесных повреждений не выявлено.
Годовалая девочка, пропавшая в Темкинском районе - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 16:12Хорошие новости
Полуторагодовалую девочку, которую искали четверо суток, нашли живой
 
ПроисшествияИвановская областьМоскваЗдоровье - ОбществоЛенинградский вокзалРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния