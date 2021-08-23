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В МВД установили личность подозреваемого в похищении мальчика из Кинешмы

В МВД установили личность подозреваемого в похищении мальчика из Кинешмы - РИА Новости, 23.08.2021

В МВД установили личность подозреваемого в похищении мальчика из Кинешмы

Правоохранители установили личность и ведут поиски молодого человека, который, предположительно, увез из Ивановской области 10-летнего мальчика, позднее... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:13

2021-08-23T16:13

2021-08-23T16:24

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ивановская область

москва

здоровье - общество

ленинградский вокзал

россия

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РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Правоохранители установили личность и ведут поиски молодого человека, который, предположительно, увез из Ивановской области 10-летнего мальчика, позднее найденного на вокзале в Москве, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.По словам собеседника, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. "Он находится в розыске пока", - добавил собеседник агентства.Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что мальчик вышел из дома в Кинешме во двор погулять утром 20 августа и пропал. Предполагалось, что ребенок мог покинуть город с 23-летним молодым человеком, имеющим регистрацию в Татарстане, который остановился в Кинешме на несколько дней. Камеры видеонаблюдения на автовокзале зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днем 20 августа. Ребенка нашли 21 августа на Ленинградском вокзале в Москве. По предварительным данным, он не пострадал.СУСК уточняет, что ребенок познакомился с уроженцем Татарстана за несколько дней до этого во дворе своего дома, и тот предложил поехать в Москву погулять. "Сотрудники полиции обнаружили мальчика вместе с 23-летнем молодым человеком на железнодорожном вокзале в Москве, но мужчине удалось скрыться. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения", - говорится в сообщении.По результатам медицинской экспертизы у ребенка каких-либо телесных повреждений не выявлено.

https://ria.ru/20210821/vzryv-1746698774.html

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ивановская область

москва

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происшествия, ивановская область, москва, здоровье - общество, ленинградский вокзал, россия