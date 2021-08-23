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Распространение коронавируса
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В России выявили менее 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили менее 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.08.2021
В России выявили менее 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали 19 454 случая COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:48
2021-08-23T12:55
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В России зафиксировали 19 454 случая COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб.Этот показатель опустился ниже отметки в 20 000 впервые с 23 июня, когда было 17 594 заразившихся. Накануне зарегистрировали 20 564 носителя коронавируса. Темп прироста сократился на 0,02% — до 0,29%. Умерли 776 человек (днем ранее — 762), выписался после лечения 15 401 (15 414).Новые случаи выявлены в 84 регионах, больше всего их в Москве — 1458 (накануне — 1661), Подмосковье — 1187, Санкт-Петербурге — 691, Свердловской области — 526, Ростовской — 485, Пермском крае — 478, Воронежской области — 464, Нижегородской — 454, Красноярском крае — 448, Самарской области — 437.Нет прироста в Ненецком автономном округе, два инфицированных за сутки на Чукотке, в Магаданской области — 28.Всего за время эпидемии в России заразился коронавирусом 6 766 541 человек, из них 176 820 умерли, 6 034 867 пациентов выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 209,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 211 миллионов. Почти 4,5 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:48 23.08.2021 (обновлено: 12:55 23.08.2021)
 
В России выявили менее 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили менее 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом впервые с конца июня

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В России зафиксировали 19 454 случая COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб.
Этот показатель опустился ниже отметки в 20 000 впервые с 23 июня, когда было 17 594 заразившихся.
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Накануне зарегистрировали 20 564 носителя коронавируса. Темп прироста сократился на 0,02% — до 0,29%. Умерли 776 человек (днем ранее — 762), выписался после лечения 15 401 (15 414).
Новые случаи выявлены в 84 регионах, больше всего их в Москве — 1458 (накануне — 1661), Подмосковье — 1187, Санкт-Петербурге — 691, Свердловской области — 526, Ростовской — 485, Пермском крае — 478, Воронежской области — 464, Нижегородской — 454, Красноярском крае — 448, Самарской области — 437.
Нет прироста в Ненецком автономном округе, два инфицированных за сутки на Чукотке, в Магаданской области — 28.
Всего за время эпидемии в России заразился коронавирусом 6 766 541 человек, из них 176 820 умерли, 6 034 867 пациентов выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 209,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 211 миллионов. Почти 4,5 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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