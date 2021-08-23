https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746824398.html

В Подмосковье осенью прогнозируют новую волну коронавируса

В Подмосковье осенью прогнозируют новую волну коронавируса - РИА Новости, 23.08.2021

В Подмосковье осенью прогнозируют новую волну коронавируса

Очередная волна коронавирусной инфекции прогнозируется осенью в Подмосковье, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:08

2021-08-23T11:08

2021-08-23T11:13

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Очередная волна коронавирусной инфекции прогнозируется осенью в Подмосковье, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Андрей Юрьевич, прошу вашего поручения главам городских округов оказать содействие в регистрации машин (скорой) в ГИБДД, это сейчас важно с учетом того, что прогнозируется все-таки очередная волна, естественно, осенью ковида. Нам необходим транспорт", - сказала Стригункова, обращаясь к главе региона Андрею Воробьеву на региональном совещании о готовности к новому учебному году.

https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746578374.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии