https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746824398.html
В Подмосковье осенью прогнозируют новую волну коронавируса
В Подмосковье осенью прогнозируют новую волну коронавируса - РИА Новости, 23.08.2021
В Подмосковье осенью прогнозируют новую волну коронавируса
Очередная волна коронавирусной инфекции прогнозируется осенью в Подмосковье, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:08
2021-08-23T11:08
2021-08-23T11:13
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московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Очередная волна коронавирусной инфекции прогнозируется осенью в Подмосковье, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Андрей Юрьевич, прошу вашего поручения главам городских округов оказать содействие в регистрации машин (скорой) в ГИБДД, это сейчас важно с учетом того, что прогнозируется все-таки очередная волна, естественно, осенью ковида. Нам необходим транспорт", - сказала Стригункова, обращаясь к главе региона Андрею Воробьеву на региональном совещании о готовности к новому учебному году.
https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746578374.html
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:08 23.08.2021 (обновлено: 11:13 23.08.2021)
В Подмосковье осенью прогнозируют новую волну коронавируса
Министр здравоохранения Подмосковья Стригункова предсказала новую волну коронавируса осенью