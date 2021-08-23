https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746819530.html

СМИ: смерти от COVID-19 в США, возможно, произошли в январе 2020 года

СМИ: смерти от COVID-19 в США, возможно, произошли в январе 2020 года - РИА Новости, 23.08.2021

СМИ: смерти от COVID-19 в США, возможно, произошли в январе 2020 года

Первые смертельные случаи в связи с коронавирусом в США, возможно, произошли еще январе 2020 года за несколько недель до первой официально зафиксированной... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:50

2021-08-23T10:50

2021-08-23T10:50

распространение коронавируса

в мире

сша

вашингтон (штат)

алабама

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Первые смертельные случаи в связи с коронавирусом в США, возможно, произошли еще январе 2020 года за несколько недель до первой официально зафиксированной смерти от COVID-19 в стране, сообщает издание Mercury News.По данным издания, в таких штатах, как Калифорния, Алабама, Джорджия, Канзас, Оклахома и Висконсин, в несколько свидетельств о смерти были внесены изменения, согласно которым заболевание COVID-19 было указано в качестве сопутствующего фактора смерти. Это подразумевает, что вирус распространился далеко за пределы прибрежных районов, которые считались ранними очагами распространения COVID-19 в стране.Издание пишет, что до сих пор неизвестно, где и когда заразилась коронавирусом Патриша Дауд из калифорнийского Сан-Хосе, считавшаяся ранее первой жертвой COVID-19 в США. При этом еще меньше информации известно о людях, которые, согласно новой информации, скончались от коронавируса раньше Дауд.Издание отмечает, что обнаружило доказательства наличия информации о жертвах в предварительных подсчетах смертей от коронавируса Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национального центра статистики здравоохранения (NCHS). Информация получила подтверждение в интервью с рядом чиновников из системы здравоохранения. Но на фоне опасений по поводу конфиденциальности и ожесточенных дебатов по поводу политики в отношении пандемии имена, точное местонахождение и обстоятельства этих смертей не разглашаются публично.В апреле 2020 года американские СМИ и минздрав округа Санта-Клара в штате Калифорния сообщили, что медики в США нашли двух жертв коронавируса, скончавшихся 6 и 17 февраля 2020 года, то есть до первой официальной смерти. До этого считалось, что первая смерть человека с COVID-19 в США была зафиксирована в Киркленде, штат Вашингтон, 29 февраля.

https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746578374.html

https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746788001.html

сша

вашингтон (штат)

алабама

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в мире, сша, вашингтон (штат), алабама, здоровье - общество, коронавирус covid-19