Настоящий "Полковник": как пожарный корабль служит московским спасателям
Пожарный корабль "Полковник Чернышев" поступил в распоряжение специалистов департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы в 2010 году и с тех пор ежедневно заступает на дежурство на главной водной артерии столицы. Судно построили в Санкт-Петербурге при участии правительства Москвы и изначально назвали "Атаманом". Новое имя корабль получил после гибели легендарного пожарного, полковника внутренней службы Евгения Чернышева, который принимал активное участие в разработке плана судна. Свое "боевое крещение" корабль получил еще до заступления на первое дежурство, ему довелось участвовать в тушении возгорания в ресторане "Викинг" у Бережковской набережной.
Пожарный корабль "Полковник Чернышев" поступил в распоряжение специалистов департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы в 2010 году и с тех пор ежедневно заступает на дежурство на главной водной артерии столицы. Судно построили в Санкт-Петербурге при участии правительства Москвы и изначально назвали "Атаманом". Новое имя корабль получил после гибели легендарного пожарного, полковника внутренней службы Евгения Чернышева, который принимал активное участие в разработке плана судна. Свое "боевое крещение" корабль получил еще до заступления на первое дежурство, ему довелось участвовать в тушении возгорания в ресторане "Викинг" у Бережковской набережной.
"Сейчас "Полковник Чернышев" является самым современным и энерговооруженным в пожарно-техническом отношении речным судном в стране в своем классе. Корабль принадлежит к судам ледового класса и имеет усиленный пояс – эти особенности позволяют задействовать его в работе пожарных и спасателей в зимний период", - прокомментировал руководитель департамента ГОЧСиПБ Юрий Акимов.
Длина корабля – 31 метр, ширина – почти 7, а показатель водоизмещения составляет 120 тонн. Судно способно развивать скорость до 30 километров в час. Экипаж корабля состоит из пяти спасателей и трех судовых специалистов.
"Сейчас "Полковник Чернышев" является самым современным и энерговооруженным в пожарно-техническом отношении речным судном в стране в своем классе. Корабль принадлежит к судам ледового класса и имеет усиленный пояс – эти особенности позволяют задействовать его в работе пожарных и спасателей в зимний период", - прокомментировал руководитель департамента ГОЧСиПБ Юрий Акимов.
Длина корабля – 31 метр, ширина – почти 7, а показатель водоизмещения составляет 120 тонн. Судно способно развивать скорость до 30 километров в час. Экипаж корабля состоит из пяти спасателей и трех судовых специалистов.
"Полковник Чернышев" по праву носит статус многофункционального судна, хотя и называется в первую очередь пожарным кораблем. Тушение возгораний вблизи береговой линии – одна из важнейших его задач. Для этого на палубе оборудованы мощные лафетные стволы, с помощью которых на очаг возгорания под сильным напором направляется вода, причем управлять струей можно как в ручном, так и в дистанционном режиме.
"Полковник Чернышев" по праву носит статус многофункционального судна, хотя и называется в первую очередь пожарным кораблем. Тушение возгораний вблизи береговой линии – одна из важнейших его задач. Для этого на палубе оборудованы мощные лафетные стволы, с помощью которых на очаг возгорания под сильным напором направляется вода, причем управлять струей можно как в ручном, так и в дистанционном режиме.
Корабль также способен оказывать поддержку с воды наземным силам во время пожаротушения. Для этого с палубы прокладывают рукавную линию (максимальная длина составляет более километра) и бесперебойно подают неограниченное количество воды. Кроме того, "Полковника Чернышева" привлекают для ликвидации последствий аварий на системах электроснабжения города. Благодаря мощным дизель-генераторам на борту корабль способен запитать электричеством крупный социальный объект в береговой зоне.
Корабль также способен оказывать поддержку с воды наземным силам во время пожаротушения. Для этого с палубы прокладывают рукавную линию (максимальная длина составляет более километра) и бесперебойно подают неограниченное количество воды. Кроме того, "Полковника Чернышева" привлекают для ликвидации последствий аварий на системах электроснабжения города. Благодаря мощным дизель-генераторам на борту корабль способен запитать электричеством крупный социальный объект в береговой зоне.
Пожарное судно одновременно служит и площадкой для проведения спасательных и поисковых работ в акватории Москвы-реки – в частности, для спасения и оказания помощи утопающим или пострадавшим на воде. Для спасателей-водолазов Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах на корабле предусмотрена съемная дайвинговая площадка, с которой они могут погружаться в воду для проведения поисково-спасательных работ. На грузовой палубе размещается все необходимое специалистам оборудование. Квалифицированные спасатели-водолазы приступают к оказанию первой помощи пострадавшему на воде уже на палубе корабля и отслеживают его состояние до прибытия кареты скорой помощи.
Пожарное судно одновременно служит и площадкой для проведения спасательных и поисковых работ в акватории Москвы-реки – в частности, для спасения и оказания помощи утопающим или пострадавшим на воде. Для спасателей-водолазов Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах на корабле предусмотрена съемная дайвинговая площадка, с которой они могут погружаться в воду для проведения поисково-спасательных работ. На грузовой палубе размещается все необходимое специалистам оборудование. Квалифицированные спасатели-водолазы приступают к оказанию первой помощи пострадавшему на воде уже на палубе корабля и отслеживают его состояние до прибытия кареты скорой помощи.
На оснащении "Полковника Чернышева" также находится рабочая шлюпка и кран-манипулятор, который способен поднимать груз весом до 500 килограммов. Его используют как для перемещения самой шлюпки, так и для подъема крупных находок на дне Москвы-реки.
На оснащении "Полковника Чернышева" также находится рабочая шлюпка и кран-манипулятор, который способен поднимать груз весом до 500 килограммов. Его используют как для перемещения самой шлюпки, так и для подъема крупных находок на дне Москвы-реки.
Судно укомплектовано боновыми заграждениями, которые используются для локализации и предотвращения распространения нефтепродуктов при аварийных разливах на поверхности воды. Мероприятия по ликвидации таких разливов члены экипажа проводят совместно со специалистами аварийных служб комплекса городского хозяйства Москвы.
Судно укомплектовано боновыми заграждениями, которые используются для локализации и предотвращения распространения нефтепродуктов при аварийных разливах на поверхности воды. Мероприятия по ликвидации таких разливов члены экипажа проводят совместно со специалистами аварийных служб комплекса городского хозяйства Москвы.