Настоящий "Полковник": как пожарный корабль служит московским спасателям

"Сейчас "Полковник Чернышев" является самым современным и энерговооруженным в пожарно-техническом отношении речным судном в стране в своем классе. Корабль принадлежит к судам ледового класса и имеет усиленный пояс – эти особенности позволяют задействовать его в работе пожарных и спасателей в зимний период", - прокомментировал руководитель департамента ГОЧСиПБ Юрий Акимов.

Длина корабля – 31 метр, ширина – почти 7, а показатель водоизмещения составляет 120 тонн. Судно способно развивать скорость до 30 километров в час. Экипаж корабля состоит из пяти спасателей и трех судовых специалистов.