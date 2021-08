https://ria.ru/20210823/koktebeljazzparty-1746780546.html

Свобода, любовь и джаз: чем запомнился фестиваль Koktebel Jazz Party

Свобода, любовь и джаз: чем запомнился фестиваль Koktebel Jazz Party

В Крыму завершился 19-й Koktebel Jazz Party. Три дня лучшие музыканты и вокалисты радовали и удивляли зрителей виртуозными импровизациями, а около местной школы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Крыму завершился 19-й Koktebel Jazz Party. Три дня лучшие музыканты и вокалисты радовали и удивляли зрителей виртуозными импровизациями, а около местной школы высадили джазовую аллею. В легендарный крымский поселок, несмотря на международные ограничения из-за пандемии, съехались исполнители из США и Европы. Трансляции концертов можно было посмотреть сразу на нескольких интернет-площадках. О том, чем еще запомнился фестиваль в Коктебеле, — в материале РИА Новости.Удачный полетОн также поблагодарил участников и зрителей за то, что те соблюдали жесткие антиковидные правила, которые в этом году установил Роспотребназор. Одним из них было сокращение числа гостей — всего 300 человек в зале под открытым небом, и все, конечно же, в масках. "Я считаю, что мы показываем некий новый стандарт ответственного отношения. Если кто-то говорит нам о гражданском обществе, то оно здесь. Это честное отношение к ковиду, к друг другу, к джазу, к Крыму", — добавил Дмитрий Киселев.Джаз без границДевятнадцатый Koktebel Jazz Party, в отличие от прошлого года, снова стал международным. Во многом это произошло благодаря пианисту Якову Окуню, который пригласил и привез большую команду музыкантов из США: саксофониста Крейга Хэнди, гитариста Марка Уитфилда, контрабасиста Питера Вашингтона, барабанщика Джо Фарнсуорта.Концерт проекта "International Jazz Ensemble Якова Окуня" стал одним из самых эффектных. Зрители встретили техничные соло каждого артиста аплодисментами и криками: "Молодцы! Браво!" Всех приятно удивил и Сергея Головня, саксофонист и один из арт-директоров фестиваля, когда появился в этом сете. Он играл на трех инструментах: тенор- и бас-саксофонах, а еще на поперечной флейте.Перед выступлением Яков Окунь отмечал, что джаз — это "великое искусство", а во время концерта американские и российские музыканты доказали, что еще и безграничное. "Я бы сравнил этот жанр с дикорастущим растением, — подчеркнул Крейг Хэнди. — Он постоянно осваивает новые горизонты и занимает пространство. Джаз — это дух свободы и любви. Он о чувствах и любви, а также о том, что у нас на сердце". Рок-н-ролльщикВ этом году еще одной иностранной звездой стал итальянский пианист-виртуоз Мэтью Ли и его команда. "Он больше рок-н-ролльщик", — рассказывал о нем арт-директор фестиваля Михаил Иконников.Итальянцы оказались настоящим открытием, когда представили свой "рок-н-ролльный джаз" с элементами классики. Ли исполнял то фрагменты из Первого концерта Чайковского, то из "Турецкого марша" Моцарта, а затем переходил на невероятно быстрые буги-вуги. Параллельно он успевал подыгрывать себе ногой по верхним клавишам, а между сетами обращаться к зрителям."Даже жалко, что в этом году у нас нет шумомера", — отметил тележурналист и ведущий фестиваля Эрнест Мацкявичюс после того, как музыканты закончили концерт, — публика провожала Ли и его бенд стоя.Красота спасет джаз!Главным украшением каждого Koktebel Jazz Party становятся вокалистки. Все-таки, как правило, их меньше, чем мужчин-музыкантов. Так, на 19-м джазовом фестивале радовали зрителей Ольга Синяева и ее бенд AllSee Band, Мариам Мерабова c проектом Miraif, трио Ирины Родилес, Валерии Шургалиной и Виктории Кауновой (Jazz Ladies and Gentlemen), а также Асет Самраилова — Sergey Golovnya Electro Machine & Aset.Каждая представила интересную и оригинальную программу. Ольга Синяева и музыканты AllSee Band — экспрессивную, в стиле фанк. Группа Ирины Родилес — нежную и чувственную, в духе The Andrews Sisters, а Aset еще со времен участия в шоу "Голос" сравнивают с Алишей Киз. Певица этому, кстати, только рада. От бархатного тембра и обаяния Мариам Мерабовой, которая закрывала второй день фестиваля, трепетали зрители и, кажется, даже лунная дорожка в Черном море. В трек-лист певица включила вариации на зарубежные и советские мелодии, а также авторские произведения, многим из которых хором подпевали зрители. Сергей Головня — один за всехЧаще всех на Koktebel Jazz Party в этом году выступал Сергей Головня — саксофонист появлялся на сцене с разными составами. Во второй день он присоединился к краснодарскому оркестру Георгия Гараняна. Тогда по всей территории фестиваля разошлись зажигательные латиноамериканские ритмы. В тот же день импровизировал с джазменами из США, а в заключительный поддержал Jazz Ladies and Gentlemen и выступил с собственным проектом Sergey Golovnya Electro Machine & Aset.Программа этого коллектива, который существует около шести лет, получилась многогранной. Помимо джаза, в выступлении Electro Machine сочетались элементы соула, хип-хопа, фанка и даже рока. "У нас такая гремучая смесь из разных музыкальных направлений", — рассказал Сергей Головня, добавив, что такого эффекта удается добиться в том числе благодаря красивому вокалу Асет Самраиловой и инструменталистам.Старый добрый рокПосле прошлогоднего успеха "Морального кодекса" на Koktebel Jazz Party в этот раз организаторы продолжили рок-движение и пригласили не менее знаменитую группу "Чиж & Co". Команда Сергея Чигракова приехала на фестиваль со своей блюз-роковой программой, в которую вошли такие хиты, как "О любви", "Блюз на сваях", "18 берез", "Перекресток", "Hoochie Coochie Man". Трек-лист, как и 19-й Koktebel Jazz Party, завершила "Вечная молодость". Говоря об участии в фестивале, лидер группы заявил, что для него с остальными музыкантами это большая честь. Участники "Чиж & Co", хоть и играют рок, джаз, по словам Чигракова, они слушают "непрестанно". "Другое дело, что мы выражаем свою любовь к джазу несколько другим музыкальным языком. Но тем не менее, как бы то ни было, Коктебель встретил нас прекрасно, спать мы легли несколько часов назад, потому что мы не могли опомниться от этой ошеломляющей гостеприимности", — поделился впечатлениями рокер. Дальше — большеНа следующий год у организаторов большие планы. Ведь в 2022-м Koktebel Jazz Party исполняется 20 лет.В следующем году также отметит свое столетие и российский джаз. Дмитрий Киселев и лидер американской группы Sasha's Bloc Александр Гершман уже готовят фильм, посвященный этому событию. Его премьера может состоятьcя на 20-м Koktebel Jazz Party в Крыму.

