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Прилепин договорился о парламентской коалиции с представителями левых сил
Прилепин договорился о парламентской коалиции с представителями левых сил - РИА Новости, 23.08.2021
Прилепин договорился о парламентской коалиции с представителями левых сил
Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин и разделяющие его взгляды представители некоторых лево-патриотических сил приняли... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:48
2021-08-23T15:48
политика
захар прилепин
сергей глазьев
выборы в государственную думу
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин и разделяющие его взгляды представители некоторых лево-патриотических сил приняли декларацию об объединении усилий и создании общей политической коалиции в новом созыве Госдумы.Декларацию в понедельник приняли представители партии "Коммунисты России", "Патриоты Великого Отечества", Союз добровольцев России, Российский общенародный союз, а также отдельные деятели - действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, главный редактор газеты "Лимонка" Алексей Волынец, писатель Герман Садулаев и разделяющие его взгляды партийцы из КПРФ."Мы, представители левых и патриотических политических сил России, приняли решение объединить свои усилия ради формирования в Государственной Думе восьмого созыва устойчивого лево-патриотического большинства с прекращением политической гегемонии партии "Единая Россия", - говорится в декларации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Кроме этого, левопатриоты считают необходимым начать переговорный процесс о формировании соответствующей коалиции в Госдуме восьмого созыва для создания в перспективе правительства России народного доверия и народного большинства.По мнению авторов декларации, буржуазно-либеральный политический режим и капиталистический строй за прошедшие с 19 августа 1991 года 30 лет наглядно продемонстрировали свою "антинародную сущность и цивилизационную несостоятельность", большинство граждан не принимают такой уклад на уровне культуры и мировоззрения."В связи с этим совершенно необходимо принятие политических решений на самом высоком уровне о возрождении народовластия, восстановлении социализма и самой широкой и глубокой интеграции на евразийском пространстве. Данные решения возможны только после прихода к власти широкой коалиции левых и патриотических сил", - отмечается в документе.При этом Российская партия свободы и справедливости (РПСС) выразила готовность поддержать декларацию и саму идею объединения, но подписывать документ пока отказалась.
https://ria.ru/20210719/kprf-1741860417.html
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политика, захар прилепин, сергей глазьев, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"
15:48 23.08.2021
 
Прилепин договорился о парламентской коалиции с представителями левых сил

Сопредседатель партии "СР – За правду" Прилепин договорился о коалиции с представителями левых сил

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин и разделяющие его взгляды представители некоторых лево-патриотических сил приняли декларацию об объединении усилий и создании общей политической коалиции в новом созыве Госдумы.
Декларацию в понедельник приняли представители партии "Коммунисты России", "Патриоты Великого Отечества", Союз добровольцев России, Российский общенародный союз, а также отдельные деятели - действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, главный редактор газеты "Лимонка" Алексей Волынец, писатель Герман Садулаев и разделяющие его взгляды партийцы из КПРФ.
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"Мы, представители левых и патриотических политических сил России, приняли решение объединить свои усилия ради формирования в Государственной Думе восьмого созыва устойчивого лево-патриотического большинства с прекращением политической гегемонии партии "Единая Россия", - говорится в декларации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Кроме этого, левопатриоты считают необходимым начать переговорный процесс о формировании соответствующей коалиции в Госдуме восьмого созыва для создания в перспективе правительства России народного доверия и народного большинства.
По мнению авторов декларации, буржуазно-либеральный политический режим и капиталистический строй за прошедшие с 19 августа 1991 года 30 лет наглядно продемонстрировали свою "антинародную сущность и цивилизационную несостоятельность", большинство граждан не принимают такой уклад на уровне культуры и мировоззрения.
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"В связи с этим совершенно необходимо принятие политических решений на самом высоком уровне о возрождении народовластия, восстановлении социализма и самой широкой и глубокой интеграции на евразийском пространстве. Данные решения возможны только после прихода к власти широкой коалиции левых и патриотических сил", - отмечается в документе.
При этом Российская партия свободы и справедливости (РПСС) выразила готовность поддержать декларацию и саму идею объединения, но подписывать документ пока отказалась.
 
ПолитикаЗахар ПрилепинСергей ГлазьевВыборы в Государственную думуРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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