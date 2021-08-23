https://ria.ru/20210823/koalitsiya-1746892779.html

Прилепин договорился о парламентской коалиции с представителями левых сил

Прилепин договорился о парламентской коалиции с представителями левых сил - РИА Новости, 23.08.2021

Прилепин договорился о парламентской коалиции с представителями левых сил

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин и разделяющие его взгляды представители некоторых лево-патриотических сил приняли... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:48

2021-08-23T15:48

2021-08-23T15:48

политика

захар прилепин

сергей глазьев

выборы в государственную думу

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин и разделяющие его взгляды представители некоторых лево-патриотических сил приняли декларацию об объединении усилий и создании общей политической коалиции в новом созыве Госдумы.Декларацию в понедельник приняли представители партии "Коммунисты России", "Патриоты Великого Отечества", Союз добровольцев России, Российский общенародный союз, а также отдельные деятели - действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, главный редактор газеты "Лимонка" Алексей Волынец, писатель Герман Садулаев и разделяющие его взгляды партийцы из КПРФ."Мы, представители левых и патриотических политических сил России, приняли решение объединить свои усилия ради формирования в Государственной Думе восьмого созыва устойчивого лево-патриотического большинства с прекращением политической гегемонии партии "Единая Россия", - говорится в декларации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Кроме этого, левопатриоты считают необходимым начать переговорный процесс о формировании соответствующей коалиции в Госдуме восьмого созыва для создания в перспективе правительства России народного доверия и народного большинства.По мнению авторов декларации, буржуазно-либеральный политический режим и капиталистический строй за прошедшие с 19 августа 1991 года 30 лет наглядно продемонстрировали свою "антинародную сущность и цивилизационную несостоятельность", большинство граждан не принимают такой уклад на уровне культуры и мировоззрения."В связи с этим совершенно необходимо принятие политических решений на самом высоком уровне о возрождении народовластия, восстановлении социализма и самой широкой и глубокой интеграции на евразийском пространстве. Данные решения возможны только после прихода к власти широкой коалиции левых и патриотических сил", - отмечается в документе.При этом Российская партия свободы и справедливости (РПСС) выразила готовность поддержать декларацию и саму идею объединения, но подписывать документ пока отказалась.

https://ria.ru/20210719/kprf-1741860417.html

https://ria.ru/20210424/koalitsiya-1729764867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, захар прилепин, сергей глазьев, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"