https://ria.ru/20210823/kislorod-1746832783.html
Мишустин поручил регионам контролировать ситуацию с кислородом в больницах
Мишустин поручил регионам контролировать ситуацию с кислородом в больницах - РИА Новости, 23.08.2021
Мишустин поручил регионам контролировать ситуацию с кислородом в больницах
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам внимательно контролировать ситуацию с кислородом в больницах. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:43
2021-08-23T11:43
2021-08-23T11:56
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам внимательно контролировать ситуацию с кислородом в больницах."Региональные власти должны заранее планировать потребность (в кислороде). Особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.В начале августа во Владикавказе на кислородной станции в больнице скорой помощи произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество
11:43 23.08.2021 (обновлено: 11:56 23.08.2021)
Мишустин поручил регионам контролировать ситуацию с кислородом в больницах
Премьер Мишустин поручил регионам внимательно контролировать ситуацию с кислородом в больницах