https://ria.ru/20210823/kislorod-1746832783.html

Мишустин поручил регионам контролировать ситуацию с кислородом в больницах

Мишустин поручил регионам контролировать ситуацию с кислородом в больницах - РИА Новости, 23.08.2021

Мишустин поручил регионам контролировать ситуацию с кислородом в больницах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам внимательно контролировать ситуацию с кислородом в больницах. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:43

2021-08-23T11:43

2021-08-23T11:56

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам внимательно контролировать ситуацию с кислородом в больницах."Региональные власти должны заранее планировать потребность (в кислороде). Особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.В начале августа во Владикавказе на кислородной станции в больнице скорой помощи произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

https://ria.ru/20210819/vladikavkaz-1746473348.html

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2021

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общество, михаил мишустин, здоровье - общество