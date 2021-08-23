https://ria.ru/20210823/khimikaty-1746932581.html
СК проверит данные о сливе химикатов в Самарской области
СК проверит данные о сливе химикатов в Самарской области - РИА Новости, 23.08.2021
СК проверит данные о сливе химикатов в Самарской области
Следователи начали проверку после публикаций о том, что неизвестные сливали химикаты в окружающую среду рядом с железнодорожной станцией Тольятти в Самарской... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:11
2021-08-23T19:11
2021-08-23T19:11
происшествия
тольятти
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикаций о том, что неизвестные сливали химикаты в окружающую среду рядом с железнодорожной станцией Тольятти в Самарской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По данным ведомства, в одном из местных СМИ 23 августа была опубликована информация о том, что вблизи железнодорожной станции Тольятти неустановленные лица сливали из железнодорожных вагонов-цистерн в окружающую среду химикаты, в специально выкопанные ямы они сбрасывали и бочки с неустановленными веществами. В публикации также указано, что несколько последних дней жители села Русская Борковка, расположенного рядом с местом обнаружения химических веществ, чувствовали химический запах."Следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России по вышеуказанному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и доводы, изложенные в публикации средства массовой информации", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, готовится к назначению ряд экспертиз, совместно со специалистами-экологами оценивается уровень загрязнения окружающей среды.
https://ria.ru/20210811/razliv-1745298792.html
тольятти
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК проверит данные о сливе химикатов в Самарской области
СК проверит сообщения о сливе химикатов вблизи железнодорожной станции в Самарской области
САМАРА, 23 авг - РИА Новости.
Следователи начали проверку после публикаций о том, что неизвестные сливали химикаты в окружающую среду рядом с железнодорожной станцией Тольятти
в Самарской области
, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК
РФ.
По данным ведомства, в одном из местных СМИ 23 августа была опубликована информация о том, что вблизи железнодорожной станции Тольятти неустановленные лица сливали из железнодорожных вагонов-цистерн в окружающую среду химикаты, в специально выкопанные ямы они сбрасывали и бочки с неустановленными веществами. В публикации также указано, что несколько последних дней жители села Русская Борковка, расположенного рядом с местом обнаружения химических веществ, чувствовали химический запах.
"Следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России по вышеуказанному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и доводы, изложенные в публикации средства массовой информации", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, готовится к назначению ряд экспертиз, совместно со специалистами-экологами оценивается уровень загрязнения окружающей среды.