https://ria.ru/20210823/khimikaty-1746932581.html

СК проверит данные о сливе химикатов в Самарской области

СК проверит данные о сливе химикатов в Самарской области - РИА Новости, 23.08.2021

СК проверит данные о сливе химикатов в Самарской области

Следователи начали проверку после публикаций о том, что неизвестные сливали химикаты в окружающую среду рядом с железнодорожной станцией Тольятти в Самарской... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T19:11

2021-08-23T19:11

2021-08-23T19:11

происшествия

тольятти

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикаций о том, что неизвестные сливали химикаты в окружающую среду рядом с железнодорожной станцией Тольятти в Самарской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По данным ведомства, в одном из местных СМИ 23 августа была опубликована информация о том, что вблизи железнодорожной станции Тольятти неустановленные лица сливали из железнодорожных вагонов-цистерн в окружающую среду химикаты, в специально выкопанные ямы они сбрасывали и бочки с неустановленными веществами. В публикации также указано, что несколько последних дней жители села Русская Борковка, расположенного рядом с местом обнаружения химических веществ, чувствовали химический запах."Следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России по вышеуказанному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и доводы, изложенные в публикации средства массовой информации", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, готовится к назначению ряд экспертиз, совместно со специалистами-экологами оценивается уровень загрязнения окружающей среды.

https://ria.ru/20210811/razliv-1745298792.html

тольятти

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия