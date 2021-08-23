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СК проверит данные о сливе химикатов в Самарской области
СК проверит данные о сливе химикатов в Самарской области - РИА Новости, 23.08.2021
СК проверит данные о сливе химикатов в Самарской области
Следователи начали проверку после публикаций о том, что неизвестные сливали химикаты в окружающую среду рядом с железнодорожной станцией Тольятти в Самарской... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:11
2021-08-23T19:11
происшествия
тольятти
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикаций о том, что неизвестные сливали химикаты в окружающую среду рядом с железнодорожной станцией Тольятти в Самарской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По данным ведомства, в одном из местных СМИ 23 августа была опубликована информация о том, что вблизи железнодорожной станции Тольятти неустановленные лица сливали из железнодорожных вагонов-цистерн в окружающую среду химикаты, в специально выкопанные ямы они сбрасывали и бочки с неустановленными веществами. В публикации также указано, что несколько последних дней жители села Русская Борковка, расположенного рядом с местом обнаружения химических веществ, чувствовали химический запах."Следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России по вышеуказанному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и доводы, изложенные в публикации средства массовой информации", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, готовится к назначению ряд экспертиз, совместно со специалистами-экологами оценивается уровень загрязнения окружающей среды.
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тольятти
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происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:11 23.08.2021
 
СК проверит данные о сливе химикатов в Самарской области

СК проверит сообщения о сливе химикатов вблизи железнодорожной станции в Самарской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикаций о том, что неизвестные сливали химикаты в окружающую среду рядом с железнодорожной станцией Тольятти в Самарской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, в одном из местных СМИ 23 августа была опубликована информация о том, что вблизи железнодорожной станции Тольятти неустановленные лица сливали из железнодорожных вагонов-цистерн в окружающую среду химикаты, в специально выкопанные ямы они сбрасывали и бочки с неустановленными веществами. В публикации также указано, что несколько последних дней жители села Русская Борковка, расположенного рядом с местом обнаружения химических веществ, чувствовали химический запах.
"Следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России по вышеуказанному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и доводы, изложенные в публикации средства массовой информации", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, готовится к назначению ряд экспертиз, совместно со специалистами-экологами оценивается уровень загрязнения окружающей среды.
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ПроисшествияТольяттиСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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