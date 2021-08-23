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В Ирландии путешествующему вдоль побережья моржу планируют соорудить понтон

В Ирландии путешествующему вдоль побережья моржу планируют соорудить понтон - РИА Новости, 23.08.2021

В Ирландии путешествующему вдоль побережья моржу планируют соорудить понтон

В Ирландии зоозащитники обещают построить для моржа, который последние несколько недель путешествовал вдоль берега и спал в лодках, специальный понтон, сообщает РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T19:17

2021-08-23T19:17

2021-08-23T19:17

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Ирландии зоозащитники обещают построить для моржа, который последние несколько недель путешествовал вдоль берега и спал в лодках, специальный понтон, сообщает UPI.Моржа по кличке Уолли впервые заметили в марте у побережья графства Керри, на юго-западе Ирландии. С того времени его неоднократно видели отдыхающим в припаркованных лодках и катерах. Животное весом примерно 800 килограммов потопило как минимум два судна.Специалисты предлагают построить для Уолли понтон, который "пират" сможет использовать как место отдыха на воде. Они надеются, что тогда морж перестанет забираться в лодки.Теперь защитники животных отслеживает маршруты движения Уолли, чтобы определить наилучшее место для установки конструкции.

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

ирландия

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ирландия, новости - туризм, туризм, животные