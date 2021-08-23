https://ria.ru/20210823/gosduma-1746944887.html
Депутат Госдумы извинился за оскорбление сотрудников ДПС
Депутат Госдумы извинился за оскорбление сотрудников ДПС - РИА Новости, 23.08.2021
Депутат Госдумы извинился за оскорбление сотрудников ДПС
Член фракции "Единой России" в Госдуме Алексей Бурнашов извинился за то, что оскорбил сотрудников ДПС. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:48
2021-08-23T20:48
2021-08-23T21:55
пермь
единая россия
госдума рф
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740485818_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_795a9ec57a7fd293a20a66306215dad1.jpg
ПЕРМЬ, 23 авг — РИА Новости. Член фракции "Единой России" в Госдуме Алексей Бурнашов извинился за то, что оскорбил сотрудников ДПС.В начале июля в партии рассказали, что Бурнашова остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что он был за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда его остановили, депутат, "потеряв человеческий облик, вел себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них", говорилось в сообщении. Комиссия ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики призвала депутата принести публичные извинения за оскорбления сотрудников ДПС."Я глубоко сожалею о произошедшей ситуации и хочу принести свои искренние извинения, в особенности сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего. К сожалению, в данной ситуации, поддавшись воле эмоций, я произнес <…> недопустимые высказывания, что в другой ситуации показалось бы мне совершенно возмутительным", — указано на странице Бурнашова в фейсбуке.Он добавил, что считает свое поведение во время инцидента с сотрудниками дорожно-патрульной службы недостойным, и попросил отнестись к этому с пониманием.Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году. Работал на пермском домостроительном комбинате, избирался депутатом гордумы и краевого Заксобрания. В 2016 году стал депутатом Государственной думы по 59-му одномандатному избирательному округу. Состоит во фракции "Единая Россия", входит в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
https://ria.ru/20210818/probka-1746170046.html
https://ria.ru/20210820/gosduma-1746557936.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740485818_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_8e6314d60be1c1e974e00c9665a0e394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, единая россия, госдума рф, facebook
20:48 23.08.2021 (обновлено: 21:55 23.08.2021)
Депутат Госдумы извинился за оскорбление сотрудников ДПС
Член фракции ЕР в Госдуме Алексей Бурнашов извинился за оскорбление сотрудников ДПС
ПЕРМЬ, 23 авг — РИА Новости.
Член фракции "Единой России"
в Госдуме
Алексей Бурнашов извинился за то, что оскорбил сотрудников ДПС.
В начале июля в партии рассказали, что Бурнашова остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что он был за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Когда его остановили, депутат, "потеряв человеческий облик, вел себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них", говорилось в сообщении.
Комиссия ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики призвала депутата принести публичные извинения за оскорбления сотрудников ДПС.
"Я глубоко сожалею о произошедшей ситуации и хочу принести свои искренние извинения, в особенности сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего. К сожалению, в данной ситуации, поддавшись воле эмоций, я произнес <…> недопустимые высказывания, что в другой ситуации показалось бы мне совершенно возмутительным", — указано на странице Бурнашова в фейсбуке
.
Он добавил, что считает свое поведение во время инцидента с сотрудниками дорожно-патрульной службы недостойным, и попросил отнестись к этому с пониманием.
Алексей Бурнашов родился в Перми
в 1973 году. Работал на пермском домостроительном комбинате, избирался депутатом гордумы и краевого Заксобрания. В 2016 году стал депутатом Государственной думы по 59-му одномандатному избирательному округу. Состоит во фракции "Единая Россия", входит в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.