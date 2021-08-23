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Депутат Госдумы извинился за оскорбление сотрудников ДПС
Депутат Госдумы извинился за оскорбление сотрудников ДПС - РИА Новости, 23.08.2021
Депутат Госдумы извинился за оскорбление сотрудников ДПС
Член фракции "Единой России" в Госдуме Алексей Бурнашов извинился за то, что оскорбил сотрудников ДПС. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:48
2021-08-23T21:55
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ПЕРМЬ, 23 авг — РИА Новости. Член фракции "Единой России" в Госдуме Алексей Бурнашов извинился за то, что оскорбил сотрудников ДПС.В начале июля в партии рассказали, что Бурнашова остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что он был за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда его остановили, депутат, "потеряв человеческий облик, вел себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них", говорилось в сообщении. Комиссия ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики призвала депутата принести публичные извинения за оскорбления сотрудников ДПС."Я глубоко сожалею о произошедшей ситуации и хочу принести свои искренние извинения, в особенности сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего. К сожалению, в данной ситуации, поддавшись воле эмоций, я произнес &lt;…&gt; недопустимые высказывания, что в другой ситуации показалось бы мне совершенно возмутительным", — указано на странице Бурнашова в фейсбуке.Он добавил, что считает свое поведение во время инцидента с сотрудниками дорожно-патрульной службы недостойным, и попросил отнестись к этому с пониманием.Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году. Работал на пермском домостроительном комбинате, избирался депутатом гордумы и краевого Заксобрания. В 2016 году стал депутатом Государственной думы по 59-му одномандатному избирательному округу. Состоит во фракции "Единая Россия", входит в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
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пермь, единая россия, госдума рф, facebook
20:48 23.08.2021 (обновлено: 21:55 23.08.2021)
 
Депутат Госдумы извинился за оскорбление сотрудников ДПС

Член фракции ЕР в Госдуме Алексей Бурнашов извинился за оскорбление сотрудников ДПС

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Бурнашов
Алексей Бурнашов - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПЕРМЬ, 23 авг — РИА Новости. Член фракции "Единой России" в Госдуме Алексей Бурнашов извинился за то, что оскорбил сотрудников ДПС.
В начале июля в партии рассказали, что Бурнашова остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что он был за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Когда его остановили, депутат, "потеряв человеческий облик, вел себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них", говорилось в сообщении.
Комиссия ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики призвала депутата принести публичные извинения за оскорбления сотрудников ДПС.
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"Я глубоко сожалею о произошедшей ситуации и хочу принести свои искренние извинения, в особенности сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего. К сожалению, в данной ситуации, поддавшись воле эмоций, я произнес <…> недопустимые высказывания, что в другой ситуации показалось бы мне совершенно возмутительным", — указано на странице Бурнашова в фейсбуке.
Он добавил, что считает свое поведение во время инцидента с сотрудниками дорожно-патрульной службы недостойным, и попросил отнестись к этому с пониманием.
Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году. Работал на пермском домостроительном комбинате, избирался депутатом гордумы и краевого Заксобрания. В 2016 году стал депутатом Государственной думы по 59-му одномандатному избирательному округу. Состоит во фракции "Единая Россия", входит в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
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