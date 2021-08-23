https://ria.ru/20210823/gazoprovod-1746880082.html

В Крыму повредили газопровод

В Крыму повредили газопровод - РИА Новости, 23.08.2021

В Крыму повредили газопровод

Неизвестные повредили газопровод в горной части Крыма, начата проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:57

2021-08-23T14:57

2021-08-23T15:01

происшествия

республика крым

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Неизвестные повредили газопровод в горной части Крыма, начата проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым."Поступила информация о повреждении газопровода. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Газопровод поврежден в поселке Перевальное Симферопольского района, расположенного в горной части Крыма."Назначен ряд экспертиз. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, возможно причастных к совершению преступления. Просим граждан проявлять бдительность и сообщать в полицию любую информацию о случаях, вызывающих подозрение", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210820/avariya-1746504201.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия