https://ria.ru/20210823/gazoprovod-1746880082.html
В Крыму повредили газопровод
В Крыму повредили газопровод - РИА Новости, 23.08.2021
В Крыму повредили газопровод
Неизвестные повредили газопровод в горной части Крыма, начата проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:57
2021-08-23T14:57
2021-08-23T15:01
происшествия
республика крым
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Неизвестные повредили газопровод в горной части Крыма, начата проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым."Поступила информация о повреждении газопровода. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Газопровод поврежден в поселке Перевальное Симферопольского района, расположенного в горной части Крыма."Назначен ряд экспертиз. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, возможно причастных к совершению преступления. Просим граждан проявлять бдительность и сообщать в полицию любую информацию о случаях, вызывающих подозрение", - подчеркнули в пресс-службе.
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происшествия, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
14:57 23.08.2021 (обновлено: 15:01 23.08.2021)
В Крыму повредили газопровод
МВД: неизвестные повредили газопровод в горной части Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости.
Неизвестные повредили газопровод в горной части Крыма, начата проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым
.
"Поступила информация о повреждении газопровода. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Газопровод поврежден в поселке Перевальное Симферопольского района, расположенного в горной части Крыма.
"Назначен ряд экспертиз. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, возможно причастных к совершению преступления. Просим граждан проявлять бдительность и сообщать в полицию любую информацию о случаях, вызывающих подозрение", - подчеркнули в пресс-службе.