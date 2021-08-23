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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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Во Франции у достопримечательности установили охлаждающую скамейку
Во Франции у достопримечательности установили охлаждающую скамейку - РИА Новости, 23.08.2021
Во Франции у достопримечательности установили охлаждающую скамейку
В Париже около статуи Жанны д’Арк поставили скамейку со встроенной системой охлаждения, сообщает "Европульс". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:40
2021-08-23T15:40
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туризм
достопримечательности
франция
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Париже около статуи Жанны д’Арк поставили скамейку со встроенной системой охлаждения, сообщает "Европульс".Когда температура на улице доходит до 25 градусов, система активируется и остужает пространство вокруг.Процесс происходит естественным способом — прохладный воздух нагнетается из расположенных недалеко парижских катакомб. Это сеть подземных туннелей длиной около 1,5 километра на месте древних римских каменоломен. Они находятся на глубине 20 метров под землей. Температура там не превышает 14 градусов, что делает их отличным источником прохладного воздуха.Скамейка сделана из камня, она удлиненная, с легким изгибом. Сбоку — отверстия, в которых расположен вентиляционный механизм. Он активируется специальными температурными датчиками.В будущем такие скамейки появятся и в других округах Парижа.
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париж, новости - туризм, туризм, достопримечательности, франция
15:40 23.08.2021
 

Во Франции у достопримечательности установили охлаждающую скамейку

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Париже около статуи Жанны д’Арк поставили скамейку со встроенной системой охлаждения, сообщает "Европульс".
Когда температура на улице доходит до 25 градусов, система активируется и остужает пространство вокруг.
Процесс происходит естественным способом — прохладный воздух нагнетается из расположенных недалеко парижских катакомб. Это сеть подземных туннелей длиной около 1,5 километра на месте древних римских каменоломен. Они находятся на глубине 20 метров под землей. Температура там не превышает 14 градусов, что делает их отличным источником прохладного воздуха.
Скамейка сделана из камня, она удлиненная, с легким изгибом. Сбоку — отверстия, в которых расположен вентиляционный механизм. Он активируется специальными температурными датчиками.
В будущем такие скамейки появятся и в других округах Парижа.
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