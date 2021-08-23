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Во Франции у достопримечательности установили охлаждающую скамейку
Во Франции у достопримечательности установили охлаждающую скамейку - РИА Новости, 23.08.2021
Во Франции у достопримечательности установили охлаждающую скамейку
В Париже около статуи Жанны д’Арк поставили скамейку со встроенной системой охлаждения, сообщает "Европульс". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:40
2021-08-23T15:40
2021-08-23T15:40
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Париже около статуи Жанны д’Арк поставили скамейку со встроенной системой охлаждения, сообщает "Европульс".Когда температура на улице доходит до 25 градусов, система активируется и остужает пространство вокруг.Процесс происходит естественным способом — прохладный воздух нагнетается из расположенных недалеко парижских катакомб. Это сеть подземных туннелей длиной около 1,5 километра на месте древних римских каменоломен. Они находятся на глубине 20 метров под землей. Температура там не превышает 14 градусов, что делает их отличным источником прохладного воздуха.Скамейка сделана из камня, она удлиненная, с легким изгибом. Сбоку — отверстия, в которых расположен вентиляционный механизм. Он активируется специальными температурными датчиками.В будущем такие скамейки появятся и в других округах Парижа.
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париж, новости - туризм, туризм, достопримечательности, франция
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
В Париже около статуи Жанны д’Арк поставили скамейку со встроенной системой охлаждения, сообщает
"Европульс".
Когда температура на улице доходит до 25 градусов, система активируется и остужает пространство вокруг.
Процесс происходит естественным способом — прохладный воздух нагнетается из расположенных недалеко парижских катакомб. Это сеть подземных туннелей длиной около 1,5 километра на месте древних римских каменоломен. Они находятся на глубине 20 метров под землей. Температура там не превышает 14 градусов, что делает их отличным источником прохладного воздуха.
Скамейка сделана из камня, она удлиненная, с легким изгибом. Сбоку — отверстия, в которых расположен вентиляционный механизм. Он активируется специальными температурными датчиками.
В будущем такие скамейки появятся и в других округах Парижа.