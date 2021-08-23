https://ria.ru/20210823/frantsiya-1746584327.html

Во Франции у достопримечательности установили охлаждающую скамейку

Во Франции у достопримечательности установили охлаждающую скамейку - РИА Новости, 23.08.2021

Во Франции у достопримечательности установили охлаждающую скамейку

В Париже около статуи Жанны д’Арк поставили скамейку со встроенной системой охлаждения, сообщает "Европульс". РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:40

2021-08-23T15:40

2021-08-23T15:40

туризм

париж

новости - туризм

туризм

достопримечательности

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155601/99/1556019916_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_bdf92813f18b32fd6aac9405dc735a9e.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Париже около статуи Жанны д’Арк поставили скамейку со встроенной системой охлаждения, сообщает "Европульс".Когда температура на улице доходит до 25 градусов, система активируется и остужает пространство вокруг.Процесс происходит естественным способом — прохладный воздух нагнетается из расположенных недалеко парижских катакомб. Это сеть подземных туннелей длиной около 1,5 километра на месте древних римских каменоломен. Они находятся на глубине 20 метров под землей. Температура там не превышает 14 градусов, что делает их отличным источником прохладного воздуха.Скамейка сделана из камня, она удлиненная, с легким изгибом. Сбоку — отверстия, в которых расположен вентиляционный механизм. Он активируется специальными температурными датчиками.В будущем такие скамейки появятся и в других округах Парижа.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, новости - туризм, туризм, достопримечательности, франция