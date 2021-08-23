https://ria.ru/20210823/elektromobili-1746843813.html
В России утвердили концепцию использования электрического транспорта
В России утвердили концепцию использования электрического транспорта - РИА Новости, 23.08.2021
В России утвердили концепцию использования электрического транспорта
Правительство утвердило концепцию использования электрического транспорта на десять лет, она касается большинства категорий автомобилей — от легковых и... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:36
2021-08-23T12:36
2021-08-23T16:34
общество
правительство рф
россия
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Правительство утвердило концепцию использования электрического транспорта на десять лет, она касается большинства категорий автомобилей — от легковых и автобусов до больших тягачей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Реализация рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024-го) подготовят базу для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь десяти процентов от общего объема сделанного в стране транспорта.Документ определяет ключевые задачи в этой сфере, среди которых формирование современной городской среды, стимулирование спроса, в том числе через льготное кредитование.Кроме того, производителям транспорта и зарядных устройств будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты.На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.В концепции также говорится о формировании инфраструктуры для зарядных станций. Перечень территорий для нее определят к осени.Речь идет и о создании индустрии выпуска больших тяговых батарей и всех необходимых комплектующих. Мишустин отметил, что компетенции для реализации задуманного в России уже есть.Кабмин рассчитывает на создание около 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке "от электрохимии до производства автотранспорта на электротяге".К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций.
https://ria.ru/20210819/elektromobil-1746351506.html
https://ria.ru/20210802/elektrobus-1743943991.html
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общество, правительство рф, россия, технологии, михаил мишустин
12:36 23.08.2021 (обновлено: 16:34 23.08.2021)
В России утвердили концепцию использования электрического транспорта
Правительство утвердило концепцию использования электрического транспорта на ближайшие десять лет
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Правительство утвердило концепцию использования электрического транспорта на десять лет, она касается большинства категорий автомобилей — от легковых и автобусов до больших тягачей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Реализация рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024-го) подготовят базу для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь десяти процентов от общего объема сделанного в стране транспорта.
Документ определяет ключевые задачи в этой сфере, среди которых формирование современной городской среды, стимулирование спроса, в том числе через льготное кредитование.
"Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам", — раскрыла пресс-служба кабмина подробности инициативы.
Кроме того, производителям транспорта и зарядных устройств будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты.
На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.
В концепции также говорится о формировании инфраструктуры для зарядных станций. Перечень территорий для нее определят к осени.
Речь идет и о создании индустрии выпуска больших тяговых батарей и всех необходимых комплектующих. Мишустин отметил, что компетенции для реализации задуманного в России уже есть.
Кабмин рассчитывает на создание около 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке "от электрохимии до производства автотранспорта на электротяге".
К 2024 году в России
планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций.