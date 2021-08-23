https://ria.ru/20210823/eksport-1746872395.html

Путин рассказал о поставках вооружения на экспорт

Путин рассказал о поставках вооружения на экспорт - РИА Новости, 23.08.2021

Путин рассказал о поставках вооружения на экспорт

Российские оборонные предприятия в срок поставляют экспортную продукцию, несмотря на сложную эпидобстановку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:29

2021-08-23T14:29

2021-08-23T14:29

кубинка

владимир путин

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Российские оборонные предприятия в срок поставляют экспортную продукцию, несмотря на сложную эпидобстановку, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сейчас оно надежно защищает безопасность очень многих стран мира. А наши оборонные предприятия, даже несмотря на сложности, вызванные пандемией, точно в срок производят и поставляют экспертную продукцию", – сказал Путин, открывая форум международный военно-технический форум "Армия-2021".Он добавил, что даже в этих сложных условиях борьбы с пандемией оборонные предприятия ни на день не прекращали работу.

https://ria.ru/20210823/vmf-1746866519.html

кубинка

россия

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кубинка, владимир путин, россия, форум "армия — 2021"