https://ria.ru/20210823/eksport-1746872395.html
Путин рассказал о поставках вооружения на экспорт
Путин рассказал о поставках вооружения на экспорт - РИА Новости, 23.08.2021
Путин рассказал о поставках вооружения на экспорт
Российские оборонные предприятия в срок поставляют экспортную продукцию, несмотря на сложную эпидобстановку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:29
2021-08-23T14:29
2021-08-23T14:29
кубинка
владимир путин
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Российские оборонные предприятия в срок поставляют экспортную продукцию, несмотря на сложную эпидобстановку, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сейчас оно надежно защищает безопасность очень многих стран мира. А наши оборонные предприятия, даже несмотря на сложности, вызванные пандемией, точно в срок производят и поставляют экспертную продукцию", – сказал Путин, открывая форум международный военно-технический форум "Армия-2021".Он добавил, что даже в этих сложных условиях борьбы с пандемией оборонные предприятия ни на день не прекращали работу.
https://ria.ru/20210823/vmf-1746866519.html
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кубинка, владимир путин, россия, форум "армия — 2021"
Путин рассказал о поставках вооружения на экспорт
Президент России Путин: несмотря на пандемию, вооружение на экспорт поставляется срок