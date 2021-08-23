https://ria.ru/20210823/ekonomika-1746808445.html

В МИД рассказали о консультациях по спорам в ВТО

В МИД рассказали о консультациях по спорам в ВТО - РИА Новости, 23.08.2021

В МИД рассказали о консультациях по спорам в ВТО

Москва постарается выйти с Брюсселем на разумные договоренности по вопросу определенных ограничений на поставки российским госкомпаниям товаров и услуг... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:45

2021-08-23T09:45

2021-08-23T09:45

экономика

москва

евросоюз

еврокомиссия

брюссель

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва постарается выйти с Брюсселем на разумные договоренности по вопросу определенных ограничений на поставки российским госкомпаниям товаров и услуг европейских компаний, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Из Брюсселя мы довольно часто слышим обвинения и критику в адрес России о нарушении правил ВТО. Мы с этим не согласны и видим, что в самом ЕС зачастую сохраняются дискриминационные меры. Они сами принимают решения, которые, по нашему мнению, не соответствуют нормам ВТО. Поэтому позиции могут быть разные, но главное, что и мы готовы к консультациям, и партнеры. Постараемся выйти на какие-то разумные договорённости", - сказал дипломат.Ранее ЕС запросил в рамках ВТО консультации с Россией по соответствующему вопросу. Евросоюз считает, что меры, относящиеся к деятельности определенных государственных структур, а также законы и нормативные акты, регулирующие эту деятельность, несовместимы с различными положениями Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Генерального соглашения о торговле услугами и протокола о присоединении России к ВТО.Девятнадцатого июля Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство в ВТО с Россией. ЕС оспаривает три меры России, которые кажутся несовместимыми с правилами ВТО, требующими от членов организации, среди прочего, недискриминационного отношения к иностранным и отечественным производителям товаров и услуг.Это включает дискриминационную оценку заявок на закупки, сообщила ранее ЕК. Ещё один момент, на который указывала ЕК, это требования к российским компаниям, которые хотят закупать определенную машиностроительную продукцию за рубежом, получать специальное разрешение. Такое разрешение не нужно для закупки отечественной машиностроительной продукции.Также отмечались требования к национальным квотам при закупках: около 250 товаров, включая автомобили, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, из которых до 90% должны быть отечественными товарами.Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, пишет Еврокомиссия. Они направлены на замену использования иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.

https://ria.ru/20210816/ekonomika-1745998503.html

https://ria.ru/20210726/vto-1742982300.html

москва

брюссель

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, россия