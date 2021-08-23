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В МИД рассказали о консультациях по спорам в ВТО
В МИД рассказали о консультациях по спорам в ВТО - РИА Новости, 23.08.2021
В МИД рассказали о консультациях по спорам в ВТО
Москва постарается выйти с Брюсселем на разумные договоренности по вопросу определенных ограничений на поставки российским госкомпаниям товаров и услуг... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:45
2021-08-23T09:45
экономика
москва
евросоюз
еврокомиссия
брюссель
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва постарается выйти с Брюсселем на разумные договоренности по вопросу определенных ограничений на поставки российским госкомпаниям товаров и услуг европейских компаний, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Из Брюсселя мы довольно часто слышим обвинения и критику в адрес России о нарушении правил ВТО. Мы с этим не согласны и видим, что в самом ЕС зачастую сохраняются дискриминационные меры. Они сами принимают решения, которые, по нашему мнению, не соответствуют нормам ВТО. Поэтому позиции могут быть разные, но главное, что и мы готовы к консультациям, и партнеры. Постараемся выйти на какие-то разумные договорённости", - сказал дипломат.Ранее ЕС запросил в рамках ВТО консультации с Россией по соответствующему вопросу. Евросоюз считает, что меры, относящиеся к деятельности определенных государственных структур, а также законы и нормативные акты, регулирующие эту деятельность, несовместимы с различными положениями Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Генерального соглашения о торговле услугами и протокола о присоединении России к ВТО.Девятнадцатого июля Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство в ВТО с Россией. ЕС оспаривает три меры России, которые кажутся несовместимыми с правилами ВТО, требующими от членов организации, среди прочего, недискриминационного отношения к иностранным и отечественным производителям товаров и услуг.Это включает дискриминационную оценку заявок на закупки, сообщила ранее ЕК. Ещё один момент, на который указывала ЕК, это требования к российским компаниям, которые хотят закупать определенную машиностроительную продукцию за рубежом, получать специальное разрешение. Такое разрешение не нужно для закупки отечественной машиностроительной продукции.Также отмечались требования к национальным квотам при закупках: около 250 товаров, включая автомобили, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, из которых до 90% должны быть отечественными товарами.Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, пишет Еврокомиссия. Они направлены на замену использования иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.
https://ria.ru/20210816/ekonomika-1745998503.html
https://ria.ru/20210726/vto-1742982300.html
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экономика, москва, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, россия
09:45 23.08.2021
 
В МИД рассказали о консультациях по спорам в ВТО

В МИД рассказали о консультациях с ЕС в рамках ВТО по ограничениям на поставки

© Фото : аккаунт WTO на FacebookРоссийская Федерация в WTO
Российская Федерация в WTO - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : аккаунт WTO на Facebook
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва постарается выйти с Брюсселем на разумные договоренности по вопросу определенных ограничений на поставки российским госкомпаниям товаров и услуг европейских компаний, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Из Брюсселя мы довольно часто слышим обвинения и критику в адрес России о нарушении правил ВТО. Мы с этим не согласны и видим, что в самом ЕС зачастую сохраняются дискриминационные меры. Они сами принимают решения, которые, по нашему мнению, не соответствуют нормам ВТО. Поэтому позиции могут быть разные, но главное, что и мы готовы к консультациям, и партнеры. Постараемся выйти на какие-то разумные договорённости", - сказал дипломат.
Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, глава делегации по переговорам о вступлении России в ВТО Максим Медведков - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 20:38
Эксперт заявил, что решение США о статусе экономики России противоречит ВТО
Ранее ЕС запросил в рамках ВТО консультации с Россией по соответствующему вопросу. Евросоюз считает, что меры, относящиеся к деятельности определенных государственных структур, а также законы и нормативные акты, регулирующие эту деятельность, несовместимы с различными положениями Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Генерального соглашения о торговле услугами и протокола о присоединении России к ВТО.
Девятнадцатого июля Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство в ВТО с Россией. ЕС оспаривает три меры России, которые кажутся несовместимыми с правилами ВТО, требующими от членов организации, среди прочего, недискриминационного отношения к иностранным и отечественным производителям товаров и услуг.
Это включает дискриминационную оценку заявок на закупки, сообщила ранее ЕК. Ещё один момент, на который указывала ЕК, это требования к российским компаниям, которые хотят закупать определенную машиностроительную продукцию за рубежом, получать специальное разрешение. Такое разрешение не нужно для закупки отечественной машиностроительной продукции.
Также отмечались требования к национальным квотам при закупках: около 250 товаров, включая автомобили, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, из которых до 90% должны быть отечественными товарами.
Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, пишет Еврокомиссия. Они направлены на замену использования иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 18:16
Евросоюз запросил в ВТО консультации с Россией по ограничениям на поставки
 
ЭкономикаМоскваЕвросоюзЕврокомиссияБрюссельРоссия
 
 
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