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В Шереметьево задержали скрывавшегося в Германии виновника смертельного ДТП
В Шереметьево задержали скрывавшегося в Германии виновника смертельного ДТП - РИА Новости, 23.08.2021
В Шереметьево задержали скрывавшегося в Германии виновника смертельного ДТП
Полицейские в аэропорту "Шереметьево" задержали мужчину, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении ДТП с четырьмя погибшими, сообщила... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:16
2021-08-23T16:16
происшествия
вологодская область
шереметьево (аэропорт)
германия
москва
интерпол
ирина волк
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Полицейские в аэропорту "Шереметьево" задержали мужчину, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении ДТП с четырьмя погибшими, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В международном аэропорту "Шереметьево" транспортные полицейские при содействии НЦБ Интерпола МВД России задержали прибывшего из ФРГ гражданина, находившегося в международном розыске", - сказала Волк.По ее словам, в октябре 2020 года на трассе М-8 "Москва-Архангельск" мужчина в состоянии опьянения выехал на иномарке на встречную полосу и врезался в "ВАЗ-2114". В ДТП, произошедшем в Вологодской области, погибли водитель и три пассажира отечественной легковушки.Следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В декабре предполагаемый виновник скрылся.Волк уточнила, что задержание обвиняемого стало возможным благодаря организованному НЦБ Интерпола МВД России взаимодействию с коллегами из Германии, в результате которого были получены сведения о дате и времени прибытия фигуранта в Москву.
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происшествия, вологодская область, шереметьево (аэропорт), германия, москва, интерпол, ирина волк
16:16 23.08.2021
 
В Шереметьево задержали скрывавшегося в Германии виновника смертельного ДТП

Полиция задержала в Шереметьево скрывавшегося в Германии виновника ДТП с четырьмя погибшими

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Полицейские в аэропорту "Шереметьево" задержали мужчину, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении ДТП с четырьмя погибшими, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В международном аэропорту "Шереметьево" транспортные полицейские при содействии НЦБ Интерпола МВД России задержали прибывшего из ФРГ гражданина, находившегося в международном розыске", - сказала Волк.
По ее словам, в октябре 2020 года на трассе М-8 "Москва-Архангельск" мужчина в состоянии опьянения выехал на иномарке на встречную полосу и врезался в "ВАЗ-2114". В ДТП, произошедшем в Вологодской области, погибли водитель и три пассажира отечественной легковушки.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В декабре предполагаемый виновник скрылся.
Волк уточнила, что задержание обвиняемого стало возможным благодаря организованному НЦБ Интерпола МВД России взаимодействию с коллегами из Германии, в результате которого были получены сведения о дате и времени прибытия фигуранта в Москву.
На месте ДТП с участием машины скорой помощи на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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ПроисшествияВологодская областьШереметьево (аэропорт)ГерманияМоскваИнтерполИрина Волк
 
 
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