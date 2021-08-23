https://ria.ru/20210823/dtp-1746898173.html

В Шереметьево задержали скрывавшегося в Германии виновника смертельного ДТП

В Шереметьево задержали скрывавшегося в Германии виновника смертельного ДТП - РИА Новости, 23.08.2021

В Шереметьево задержали скрывавшегося в Германии виновника смертельного ДТП

Полицейские в аэропорту "Шереметьево" задержали мужчину, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении ДТП с четырьмя погибшими, сообщила... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:16

2021-08-23T16:16

2021-08-23T16:16

происшествия

вологодская область

шереметьево (аэропорт)

германия

москва

интерпол

ирина волк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Полицейские в аэропорту "Шереметьево" задержали мужчину, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении ДТП с четырьмя погибшими, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В международном аэропорту "Шереметьево" транспортные полицейские при содействии НЦБ Интерпола МВД России задержали прибывшего из ФРГ гражданина, находившегося в международном розыске", - сказала Волк.По ее словам, в октябре 2020 года на трассе М-8 "Москва-Архангельск" мужчина в состоянии опьянения выехал на иномарке на встречную полосу и врезался в "ВАЗ-2114". В ДТП, произошедшем в Вологодской области, погибли водитель и три пассажира отечественной легковушки.Следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В декабре предполагаемый виновник скрылся.Волк уточнила, что задержание обвиняемого стало возможным благодаря организованному НЦБ Интерпола МВД России взаимодействию с коллегами из Германии, в результате которого были получены сведения о дате и времени прибытия фигуранта в Москву.

https://ria.ru/20210822/avariya-1746734487.html

вологодская область

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологодская область, шереметьево (аэропорт), германия, москва, интерпол, ирина волк