https://ria.ru/20210823/doverie-1746795648.html

Лавров заявил о подрыве доверия к европейским партнерам в энергосфере

Лавров заявил о подрыве доверия к европейским партнерам в энергосфере - РИА Новости, 23.08.2021

Лавров заявил о подрыве доверия к европейским партнерам в энергосфере

Доверие России ко многим европейским партнерам в энергетической сфере подорвано, распространение действия Третьего энергетического пакета на "Северный поток —... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T07:11

2021-08-23T07:11

2021-08-23T17:15

в мире

сша

евросоюз

еврокомиссия

сергей лавров

балтийское море

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Доверие России ко многим европейским партнерам в энергетической сфере подорвано, распространение действия Третьего энергетического пакета на "Северный поток — 2" не добавило Москве уверенности в надежности партнеров, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Ранее Лавров заявил, что Еврокомиссия ведет себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", но юридическая правда на стороне Москвы, Россия будет ее отстаивать. По словам министра, Еврокомиссия ранее задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на "Северный поток — 2"."Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений — защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров", — подчеркнул министр."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В Российской Федерации неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795199.html

https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746795343.html

сша

балтийское море

россия

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в мире, сша, евросоюз, еврокомиссия, сергей лавров, балтийское море, северный поток — 2, россия