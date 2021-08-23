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Лавров заявил о подрыве доверия к европейским партнерам в энергосфере
Лавров заявил о подрыве доверия к европейским партнерам в энергосфере - РИА Новости, 23.08.2021
Лавров заявил о подрыве доверия к европейским партнерам в энергосфере
Доверие России ко многим европейским партнерам в энергетической сфере подорвано, распространение действия Третьего энергетического пакета на "Северный поток —... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:11
2021-08-23T17:15
в мире
сша
евросоюз
еврокомиссия
сергей лавров
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Доверие России ко многим европейским партнерам в энергетической сфере подорвано, распространение действия Третьего энергетического пакета на "Северный поток — 2" не добавило Москве уверенности в надежности партнеров, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Ранее Лавров заявил, что Еврокомиссия ведет себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", но юридическая правда на стороне Москвы, Россия будет ее отстаивать. По словам министра, Еврокомиссия ранее задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на "Северный поток — 2"."Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений — защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров", — подчеркнул министр."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В Российской Федерации неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795199.html
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в мире, сша, евросоюз, еврокомиссия, сергей лавров, балтийское море, северный поток — 2, россия
07:11 23.08.2021 (обновлено: 17:15 23.08.2021)
 
Лавров заявил о подрыве доверия к европейским партнерам в энергосфере

Глава МИД Лавров: доверие России ко многим европейским партнерам в энергетической сфере подорвано

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГрузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген
Грузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Доверие России ко многим европейским партнерам в энергетической сфере подорвано, распространение действия Третьего энергетического пакета на "Северный поток — 2" не добавило Москве уверенности в надежности партнеров, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Еврокомиссия ведет себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", но юридическая правда на стороне Москвы, Россия будет ее отстаивать. По словам министра, Еврокомиссия ранее задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на "Северный поток — 2".

"Что касается доверия, то это материя сложная. Хорошо известно, что доверие нарабатывается годами, а растратить его можно в одночасье… К слову, наше доверие ко многим европейским партнерам в энергетической сфере тоже серьезно подорвано. В мае 2019 года специально под проект "СП-2" в ЕС были приняты поправки в так называемую газовую директиву Третьего энергопакета. Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены", — сказал глава МИД России в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

"Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений — защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров", — подчеркнул министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 07:06
Лавров назвал достоинства "Северного потока — 2" для Европы
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В Российской Федерации неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 07:07
Лавров заявил, что санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам"
 
В миреСШАЕвросоюзЕврокомиссияСергей ЛавровБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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