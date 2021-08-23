07:11 23.08.2021 (обновлено: 17:15 23.08.2021)
Лавров заявил о подрыве доверия к европейским партнерам в энергосфере
Глава МИД Лавров: доверие России ко многим европейским партнерам в энергетической сфере подорвано
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГрузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Доверие России ко многим европейским партнерам в энергетической сфере подорвано, распространение действия Третьего энергетического пакета на "Северный поток — 2" не добавило Москве уверенности в надежности партнеров, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Еврокомиссия ведет себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", но юридическая правда на стороне Москвы, Россия будет ее отстаивать. По словам министра, Еврокомиссия ранее задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на "Северный поток — 2".
"Что касается доверия, то это материя сложная. Хорошо известно, что доверие нарабатывается годами, а растратить его можно в одночасье… К слову, наше доверие ко многим европейским партнерам в энергетической сфере тоже серьезно подорвано. В мае 2019 года специально под проект "СП-2" в ЕС были приняты поправки в так называемую газовую директиву Третьего энергопакета. Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены", — сказал глава МИД России в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".
"Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений — защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров", — подчеркнул министр.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В Российской Федерации неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.