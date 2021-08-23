Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/donbass-1746812473.html
В ДНР рассказали о переговорах по Донбассу
В ДНР рассказали о переговорах по Донбассу - РИА Новости, 23.08.2021
В ДНР рассказали о переговорах по Донбассу
Заседание контактной группы по Донбассу 26 августа, скорее всего, пройдет в формате видеоконференции из-за нежелания Киева встречаться очно, считает полпред... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:09
2021-08-23T10:09
в мире
донецкая область
борис грызлов
сергей гармаш
донецкая народная республика
мид днр
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153007/54/1530075413_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_6d2ac5f8886cceee00cc6eea4cea274e.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Заседание контактной группы по Донбассу 26 августа, скорее всего, пройдет в формате видеоконференции из-за нежелания Киева встречаться очно, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов ранее заявил, что очередное заседание контактной группы по Донбассу запланировано на конец августа, есть все возможности для его проведения в очном формате. Член делегации Киева в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш заявил, что в Киеве не считают возможным проводить очную встречу из-за ситуации с COVID-19."Единственное препятствие - это позиция украинских переговорщиков, от которых до сих пор никаких внятных ответов и откликов получено не было. Поэтому мы предполагаем, что, скорее всего, до следующего заседания, которое должно состояться на следующей неделе, мы положительного ответа от Киева не получим. Соответственно, наиболее вероятно, что формат останется прежним – следующий раунд переговоров будет проходить по видеосвязи", - сказала РИА Новости Никонорова.
https://ria.ru/20210823/donbass-1746809231.html
донецкая область
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153007/54/1530075413_120:0:1257:853_1920x0_80_0_0_98b20dfb751600a60a0717c78d3908e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, донецкая область, борис грызлов, сергей гармаш, донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия
10:09 23.08.2021
 
В ДНР рассказали о переговорах по Донбассу

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: переговоры по Донбассу пройдут в видеорежиме из-за позиции Киева

© Фото : МИД ДНРМинистр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : МИД ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Заседание контактной группы по Донбассу 26 августа, скорее всего, пройдет в формате видеоконференции из-за нежелания Киева встречаться очно, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов ранее заявил, что очередное заседание контактной группы по Донбассу запланировано на конец августа, есть все возможности для его проведения в очном формате. Член делегации Киева в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш заявил, что в Киеве не считают возможным проводить очную встречу из-за ситуации с COVID-19.
"Единственное препятствие - это позиция украинских переговорщиков, от которых до сих пор никаких внятных ответов и откликов получено не было. Поэтому мы предполагаем, что, скорее всего, до следующего заседания, которое должно состояться на следующей неделе, мы положительного ответа от Киева не получим. Соответственно, наиболее вероятно, что формат останется прежним – следующий раунд переговоров будет проходить по видеосвязи", - сказала РИА Новости Никонорова.
Стена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 09:47
В МИД ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе
 
В миреДонецкая областьБорис ГрызловСергей ГармашДонецкая Народная РеспубликаМИД ДНРНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
02:44В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия"
Лента новостейМолния