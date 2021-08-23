https://ria.ru/20210823/donbass-1746812473.html
В ДНР рассказали о переговорах по Донбассу
В ДНР рассказали о переговорах по Донбассу - РИА Новости, 23.08.2021
В ДНР рассказали о переговорах по Донбассу
Заседание контактной группы по Донбассу 26 августа, скорее всего, пройдет в формате видеоконференции из-за нежелания Киева встречаться очно, считает полпред... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:09
2021-08-23T10:09
2021-08-23T10:09
в мире
донецкая область
борис грызлов
сергей гармаш
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Заседание контактной группы по Донбассу 26 августа, скорее всего, пройдет в формате видеоконференции из-за нежелания Киева встречаться очно, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов ранее заявил, что очередное заседание контактной группы по Донбассу запланировано на конец августа, есть все возможности для его проведения в очном формате. Член делегации Киева в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш заявил, что в Киеве не считают возможным проводить очную встречу из-за ситуации с COVID-19."Единственное препятствие - это позиция украинских переговорщиков, от которых до сих пор никаких внятных ответов и откликов получено не было. Поэтому мы предполагаем, что, скорее всего, до следующего заседания, которое должно состояться на следующей неделе, мы положительного ответа от Киева не получим. Соответственно, наиболее вероятно, что формат останется прежним – следующий раунд переговоров будет проходить по видеосвязи", - сказала РИА Новости Никонорова.
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в мире, донецкая область, борис грызлов, сергей гармаш, донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия
В ДНР рассказали о переговорах по Донбассу
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: переговоры по Донбассу пройдут в видеорежиме из-за позиции Киева