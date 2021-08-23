https://ria.ru/20210823/donbass-1746806356.html

Киевляне принесли флаги к посольству России в память о погибших в Донбассе

Киевляне принесли флаги к посольству России в память о погибших в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2021

Киевляне принесли флаги к посольству России в память о погибших в Донбассе

Акция ко Дню государственного флага Украины проходит возле посольства Российской Федерации в Киеве, участники принесли 150 флагов Украины в память погибших в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:35

2021-08-23T09:35

2021-08-23T18:14

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КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Акция ко Дню государственного флага Украины проходит возле посольства Российской Федерации в Киеве, участники принесли 150 флагов Украины в память погибших в Донбассе, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.Несколько человек пришли с утра к зданию российского дипломатического представительства и установили маленькие флаги Украины на газон перед посольством.По словам участников, своей акцией они хотят "напомнить Кремлю о 15 тысячах погибших украинцев в Донбассе". Возле посольства Российской Федерации установлены 150 флагов Украины, каждый из которых символизирует 100 погибших украинцев в Донбассе.Акция проходит спокойно, ее участники общаются друг с другом. По периметру посольства стоят охранники диппредставительства.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210424/ukraina-1729747543.html

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в мире, киев, оон, москва, верховная рада украины, россия