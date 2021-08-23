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В ДНР оценили влияние встречи Байдена и Зеленского на ситуацию в Донбассе
В ДНР оценили влияние встречи Байдена и Зеленского на ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2021
В ДНР оценили влияние встречи Байдена и Зеленского на ситуацию в Донбассе
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:12
2021-08-23T09:12
в мире
сша
джо байден
владимир зеленский
мид украины
донецкая народная республика
мид днр
наталья никонорова
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что кардинальных изменений ситуации в Донбассе после встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не будет, последнего скорее всего ждет разочарование.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности."Мы не ждем кардинальных изменений (ситуации в Донбассе – ред.) после этой встречи. Возможно, Зеленский надеется получить некую отмашку, какой-то сигнал к радикальным действиям (по активизации боевых действий – ред.), но вряд ли он ее получит. На данный момент у США едва ли есть достаточно интереса и времени для того, чтобы выслушивать Зеленского и помогать ему в урегулировании его проблем", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Она не исключила, что Зеленский рассчитывает на встрече с Байденом получить разрешение на изменение или модернизацию минских соглашений."После встречи президентов России и США со стороны их обоих четко прозвучала поддержка минских договоренностей. Мы сомневаемся, что позиция Байдена существенно поменяется после встречи с Зеленским. Украинские власти, конечно, возлагают большие надежды на эту встречу. Но их, скорее всего, ждет разочарование", - добавила Никонорова.
https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746782639.html
https://ria.ru/20210822/krym-1746714610.html
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, мид украины, донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, россия
09:12 23.08.2021
 
В ДНР оценили влияние встречи Байдена и Зеленского на ситуацию в Донбассе

Глава МИД ДНР Никонорова: изменений ситуации в Донбассе после встречи Байдена и Зеленского не будет

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что кардинальных изменений ситуации в Донбассе после встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не будет, последнего скорее всего ждет разочарование.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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"Мы не ждем кардинальных изменений (ситуации в Донбассе – ред.) после этой встречи. Возможно, Зеленский надеется получить некую отмашку, какой-то сигнал к радикальным действиям (по активизации боевых действий – ред.), но вряд ли он ее получит. На данный момент у США едва ли есть достаточно интереса и времени для того, чтобы выслушивать Зеленского и помогать ему в урегулировании его проблем", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
Она не исключила, что Зеленский рассчитывает на встрече с Байденом получить разрешение на изменение или модернизацию минских соглашений.
"После встречи президентов России и США со стороны их обоих четко прозвучала поддержка минских договоренностей. Мы сомневаемся, что позиция Байдена существенно поменяется после встречи с Зеленским. Украинские власти, конечно, возлагают большие надежды на эту встречу. Но их, скорее всего, ждет разочарование", - добавила Никонорова.
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В миреСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийМИД УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМИД ДНРНаталья НиконороваРоссия
 
 
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