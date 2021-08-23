https://ria.ru/20210823/donbass-1746803608.html

В ДНР оценили влияние встречи Байдена и Зеленского на ситуацию в Донбассе

В ДНР оценили влияние встречи Байдена и Зеленского на ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2021

В ДНР оценили влияние встречи Байдена и Зеленского на ситуацию в Донбассе

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:12

2021-08-23T09:12

2021-08-23T09:12

в мире

сша

джо байден

владимир зеленский

мид украины

донецкая народная республика

мид днр

наталья никонорова

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что кардинальных изменений ситуации в Донбассе после встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не будет, последнего скорее всего ждет разочарование.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности."Мы не ждем кардинальных изменений (ситуации в Донбассе – ред.) после этой встречи. Возможно, Зеленский надеется получить некую отмашку, какой-то сигнал к радикальным действиям (по активизации боевых действий – ред.), но вряд ли он ее получит. На данный момент у США едва ли есть достаточно интереса и времени для того, чтобы выслушивать Зеленского и помогать ему в урегулировании его проблем", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Она не исключила, что Зеленский рассчитывает на встрече с Байденом получить разрешение на изменение или модернизацию минских соглашений."После встречи президентов России и США со стороны их обоих четко прозвучала поддержка минских договоренностей. Мы сомневаемся, что позиция Байдена существенно поменяется после встречи с Зеленским. Украинские власти, конечно, возлагают большие надежды на эту встречу. Но их, скорее всего, ждет разочарование", - добавила Никонорова.

https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746782639.html

https://ria.ru/20210822/krym-1746714610.html

сша

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, мид украины, донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, россия