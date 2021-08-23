В ДНР оценили влияние встречи Байдена и Зеленского на ситуацию в Донбассе
Глава МИД ДНР Никонорова: изменений ситуации в Донбассе после встречи Байдена и Зеленского не будет
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что кардинальных изменений ситуации в Донбассе после встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не будет, последнего скорее всего ждет разочарование.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
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"Мы не ждем кардинальных изменений (ситуации в Донбассе – ред.) после этой встречи. Возможно, Зеленский надеется получить некую отмашку, какой-то сигнал к радикальным действиям (по активизации боевых действий – ред.), но вряд ли он ее получит. На данный момент у США едва ли есть достаточно интереса и времени для того, чтобы выслушивать Зеленского и помогать ему в урегулировании его проблем", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
Она не исключила, что Зеленский рассчитывает на встрече с Байденом получить разрешение на изменение или модернизацию минских соглашений.
"После встречи президентов России и США со стороны их обоих четко прозвучала поддержка минских договоренностей. Мы сомневаемся, что позиция Байдена существенно поменяется после встречи с Зеленским. Украинские власти, конечно, возлагают большие надежды на эту встречу. Но их, скорее всего, ждет разочарование", - добавила Никонорова.
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