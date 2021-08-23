https://ria.ru/20210823/donbass-1746800127.html

В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 23.08.2021

В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:24

2021-08-23T08:24

2021-08-23T08:24

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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что украинские силовики 21 августа один раз открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки (22 августа) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР населенному пункту Молодежное из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210822/lnr-1746736397.html

https://ria.ru/20210819/dnr-1746430800.html

украина

луганская народная республика

донбасс

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр