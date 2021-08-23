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ПСБ заключил кредитный договор с АО "ОКБ "Новатор" на 5 млрд рублей
ПСБ заключил кредитный договор с АО "ОКБ "Новатор" на 5 млрд рублей - РИА Новости, 23.08.2021
ПСБ заключил кредитный договор с АО "ОКБ "Новатор" на 5 млрд рублей
ПСБ и АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" в рамках форума "Армия - 2021" заключили кредитный договор на сумму более 5 миллиардов рублей, сообщает банк. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:17
2021-08-23T21:24
новости компаний - экономика
промсвязьбанк
петр фрадков
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
псб (банк псб)
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ПСБ и АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" в рамках форума "Армия - 2021" заключили кредитный договор на сумму более 5 миллиардов рублей, сообщает банк.Средства будут направлены на финансирование исполнения предприятием гособоронзаказа. Срок кредита – до конца 2026 года.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор, генеральный конструктор компании Фарид Абдрахманов."ПСБ как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса активно работает с ОКБ "Новатор", одним из ведущих предприятий отрасли. Заключение нового кредитного договора позволит расширить уровень сотрудничества между банком и компанией", - сказал на церемонии подписания Фрадков.В свою очередь, Абдрахманов отметил, что "АО "ОКБ "Новатор" с каждым годом расширяет границы деловых отношений с ПСБ, который предоставляет предприятию всесторонний комплекс банковских услуг, в том числе и по кредитным сделкам.
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, петр фрадков, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), псб (банк псб), форум "армия — 2021"
20:17 23.08.2021 (обновлено: 21:24 23.08.2021)
 

ПСБ заключил кредитный договор с АО "ОКБ "Новатор" на 5 млрд рублей

© Fotolia / Бурдюков АндрейФинансы
Финансы - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Fotolia / Бурдюков Андрей
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ПСБ и АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" в рамках форума "Армия - 2021" заключили кредитный договор на сумму более 5 миллиардов рублей, сообщает банк.
Средства будут направлены на финансирование исполнения предприятием гособоронзаказа. Срок кредита – до конца 2026 года.
Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор, генеральный конструктор компании Фарид Абдрахманов.
"ПСБ как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса активно работает с ОКБ "Новатор", одним из ведущих предприятий отрасли. Заключение нового кредитного договора позволит расширить уровень сотрудничества между банком и компанией", - сказал на церемонии подписания Фрадков.

В свою очередь, Абдрахманов отметил, что "АО "ОКБ "Новатор" с каждым годом расширяет границы деловых отношений с ПСБ, который предоставляет предприятию всесторонний комплекс банковских услуг, в том числе и по кредитным сделкам.
ПСБ
Вчера, 12:23
ПСБ и Технодинамика на "Армии-2021" подписали соглашение о сотрудничестве
 
Новости компаний - ЭкономикаПромсвязьбанкПетр ФрадковОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)ПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия — 2021"
 
 
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