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ПСБ заключил кредитный договор с АО "ОКБ "Новатор" на 5 млрд рублей
ПСБ заключил кредитный договор с АО "ОКБ "Новатор" на 5 млрд рублей - РИА Новости, 23.08.2021
ПСБ заключил кредитный договор с АО "ОКБ "Новатор" на 5 млрд рублей
ПСБ и АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" в рамках форума "Армия - 2021" заключили кредитный договор на сумму более 5 миллиардов рублей, сообщает банк. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:17
2021-08-23T20:17
2021-08-23T21:24
новости компаний - экономика
промсвязьбанк
петр фрадков
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
псб (банк псб)
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ПСБ и АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" в рамках форума "Армия - 2021" заключили кредитный договор на сумму более 5 миллиардов рублей, сообщает банк.Средства будут направлены на финансирование исполнения предприятием гособоронзаказа. Срок кредита – до конца 2026 года.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор, генеральный конструктор компании Фарид Абдрахманов."ПСБ как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса активно работает с ОКБ "Новатор", одним из ведущих предприятий отрасли. Заключение нового кредитного договора позволит расширить уровень сотрудничества между банком и компанией", - сказал на церемонии подписания Фрадков.В свою очередь, Абдрахманов отметил, что "АО "ОКБ "Новатор" с каждым годом расширяет границы деловых отношений с ПСБ, который предоставляет предприятию всесторонний комплекс банковских услуг, в том числе и по кредитным сделкам.
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, петр фрадков, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), псб (банк псб), форум "армия — 2021"