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Назван главный предвестник сахарного диабета
Назван главный предвестник сахарного диабета - РИА Новости, 23.08.2021
Назван главный предвестник сахарного диабета
Ожирение в области талии считается фактором, повышающим вероятность развития диабета. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:47
2021-08-23T12:36
общество
здоровье - общество
диабет
надежда чернышова
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ожирение в области талии считается фактором, повышающим вероятность развития диабета. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.По словам медика, метаболический синдром, который возникает на фоне избыточной массы тела, часто сигнализирует об эндокринных патологиях, в том числе о сахарном диабете. Человек может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска: для этого нужно измерить талию с помощью сантиметровой ленты.Так, обхват более 80 сантиметров у женщин и 100 сантиметров у мужчин — тревожный признак и повод срочно обратиться к врачу, ведь раннее выявление этого метаболического синдрома поможет избежать развития заболевания, предупредила Чернышова. "У человека есть какое-то время — от нескольких месяцев до нескольких лет, когда он, изменив свой образ жизни, внеся коррективы в питание, возможно, получив какие-то лекарства, может избежать сахарного диабета. За это стоит бороться", — подытожила врач.Диабет — хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина либо организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. По данным ВОЗ, она повышает смертность в два-три раза и сокращает продолжительность жизни.
https://rsport.ria.ru/20210715/rak-1741237467.html
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общество, здоровье - общество, диабет, надежда чернышова
09:47 23.08.2021 (обновлено: 12:36 23.08.2021)
 
Назван главный предвестник сахарного диабета

Врач-терапевт Чернышова: ожирение в области талии считается признаком сахарного диабета

© Fotolia / CarlosЖенщина с лишним весом
Женщина с лишним весом - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Fotolia / Carlos
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ожирение в области талии считается фактором, повышающим вероятность развития диабета. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По словам медика, метаболический синдром, который возникает на фоне избыточной массы тела, часто сигнализирует об эндокринных патологиях, в том числе о сахарном диабете. Человек может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска: для этого нужно измерить талию с помощью сантиметровой ленты.
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Так, обхват более 80 сантиметров у женщин и 100 сантиметров у мужчин — тревожный признак и повод срочно обратиться к врачу, ведь раннее выявление этого метаболического синдрома поможет избежать развития заболевания, предупредила Чернышова. "У человека есть какое-то время — от нескольких месяцев до нескольких лет, когда он, изменив свой образ жизни, внеся коррективы в питание, возможно, получив какие-то лекарства, может избежать сахарного диабета. За это стоит бороться", — подытожила врач.
Диабет — хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина либо организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. По данным ВОЗ, она повышает смертность в два-три раза и сокращает продолжительность жизни.
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