https://ria.ru/20210823/diabet-1746809076.html

Назван главный предвестник сахарного диабета

Назван главный предвестник сахарного диабета - РИА Новости, 23.08.2021

Назван главный предвестник сахарного диабета

Ожирение в области талии считается фактором, повышающим вероятность развития диабета. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:47

2021-08-23T09:47

2021-08-23T12:36

общество

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диабет

надежда чернышова

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ожирение в области талии считается фактором, повышающим вероятность развития диабета. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.По словам медика, метаболический синдром, который возникает на фоне избыточной массы тела, часто сигнализирует об эндокринных патологиях, в том числе о сахарном диабете. Человек может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска: для этого нужно измерить талию с помощью сантиметровой ленты.Так, обхват более 80 сантиметров у женщин и 100 сантиметров у мужчин — тревожный признак и повод срочно обратиться к врачу, ведь раннее выявление этого метаболического синдрома поможет избежать развития заболевания, предупредила Чернышова. "У человека есть какое-то время — от нескольких месяцев до нескольких лет, когда он, изменив свой образ жизни, внеся коррективы в питание, возможно, получив какие-то лекарства, может избежать сахарного диабета. За это стоит бороться", — подытожила врач.Диабет — хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина либо организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. По данным ВОЗ, она повышает смертность в два-три раза и сокращает продолжительность жизни.

https://rsport.ria.ru/20210715/rak-1741237467.html

https://ria.ru/20210630/ozhirenie-1739193070.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, диабет, надежда чернышова