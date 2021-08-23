https://ria.ru/20210823/deti-1746804402.html

Более восьми тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги в Москве

Более восьми тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги в Москве - РИА Новости, 23.08.2021

Более восьми тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", сообщил журналистам... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:20

2021-08-23T09:20

2021-08-23T09:20

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общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесено более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", - сообщил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что главная задача дополнительной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге, а значит нужно снизить скорость и быть предельно внимательным.Бирюков пояснил, что разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится на дорожное полотно вручную. Для этого применяется холодный пластик, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работы.

https://ria.ru/20210821/moskva-1746678893.html

москва

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы