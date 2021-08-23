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Более восьми тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги в Москве
Более восьми тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги в Москве - РИА Новости, 23.08.2021
Более восьми тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", сообщил журналистам... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:20
2021-08-23T09:20
2021-08-23T09:20
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесено более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", - сообщил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что главная задача дополнительной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге, а значит нужно снизить скорость и быть предельно внимательным.Бирюков пояснил, что разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится на дорожное полотно вручную. Для этого применяется холодный пластик, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работы.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Более восьми тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги в Москве
Заммэра Москвы Бирюков: более восьми тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги в столице
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесено более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", - сообщил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что главная задача дополнительной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге, а значит нужно снизить скорость и быть предельно внимательным.
Бирюков пояснил, что разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится на дорожное полотно вручную. Для этого применяется холодный пластик, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работы.